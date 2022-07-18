原标题：航天+旅游 业界携手打造太空经济新业态

随着太空技术的发展，太空旅游逐渐从科学幻想变为现实。国务院新闻办公室2022年1月发布的《2021中国的航天》白皮书中表示：未来5年，中国航天将“培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验服务等太空经济新业态，提升航天产业规模效益”。

近日，广州中科宇航探索技术有限公司（简称“中科宇航”）与中国旅游集团旅行服务有限公司（简称“中旅旅行”）签署战略合作框架协议，双方将共同推动商业航天高新技术的应用，携手打造太空旅游等太空经济新业态，促进航天文旅产业高质量发展。

根据协议，双方将携手打造航天博物馆、航天体验园等科普教育示范基地，满足大众沉浸式、体验式定制化的旅游需求，共同推动亚轨道载人旅游计划充分发挥高科技产业和旅游产业的优势。

中科宇航是国内首家混合所有制商业航天企业，依托中国科学院力学研究所和空天飞行科技中心的科研力量和资源优势，凭借航天行业科技背景支撑，不断创新和突破航天技术，致力于新一代可重复使用液体运载火箭和亚轨道太空旅游飞行器的研制。

中科宇航董事长、总裁杨毅强在签约仪式上表示，随着太空技术的发展，太空旅游逐渐从科学幻想变为现实。遨游太空一直是人类梦寐以求的事情，太空旅游能给人提供一种前所未有的体验，国外也有很好的运营模式可供借鉴。目前，中科宇航的液体动力研制有了突破性的进展，将持续进行可回收技术的研究、迭代，生命保障系统在国内已经非常成熟。双方将结合各自优势，共同发挥技术优势、品牌优势、资金优势、产业优势，推进深度合作，实现共赢发展。

中旅旅行党委书记、董事长、总经理雷海粟表示，将以此次签约为契机，着力整合各界资源，充分发挥人才、背景、行业等优势，通过航天科技与文化旅游的跨界融合，促进传统旅游产业转型升级。

据了解，中科宇航亚轨道太空旅游飞行器采用单级火箭和旅游舱的组合形式，旅游舱直径3.35m，高3m，配备4扇全景舷窗，单次飞行可搭乘7名乘客；火箭直径3.35m，配备5台15t级液氧煤油发动机，起飞推力75t，起飞质量70t。按计划，中科宇航将于2023年进行无人亚轨道飞行，飞行成熟后将开始提供亚轨道载人旅游服务。随着亚轨道太空旅游技术不断迭代、价格逐步调整，亚轨道太空旅游“大众化”“航班化”将有望成为现实。目前，中科宇航正紧锣密鼓地开展各项分系统试验，研制进展顺利。（记者 操秀英）

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