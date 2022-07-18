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湖南：超级稻双季高产攻关早稻产量再创新高

2022年07月18日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：湖南：超级稻双季高产攻关早稻产量再创新高

　　17日，记者从湖南杂交水稻研究中心获悉，中国工程院院士袁隆平生前定下的南方稻区超级稻双季稻亩产1500公斤高产攻关项目，近期正值早稻测产期。日前，由湖南省农学会组织的测产验收专家组，对湖南省衡南县向阳街道清竹村示范展示基地早稻进行现场测产验收。专家组根据农业农村部超级稻验收方法，随机抽取三块田进行机收测产，算术平均亩产再创新高，达686.89公斤。

　　据了解，该基地从2020年开始承担湖南杂交水稻研究中心主持的双季稻亩产1500公斤攻关项目，2020年早稻平均亩产619.06公斤，2021年早稻平均亩产为667.81公斤。同时，在过去两年里，双季周年亩产(含晚稻产量)均突破1500公斤。今年早稻亩产测产数据，比去年产量增长近20公斤，成功实现了早稻产量3连增。

　　湖南杂交水稻研究中心栽培室主任李建武介绍，关于水稻高产，袁隆平在世时总结出四大要素，即良种、良法、良田和良态。今年攻关，选用了由中心选育，产量潜力较高、生育期适中、抗性好的早稻品种“柒两优785”。湖南杂交水稻研究中心和衡南县农业农村局共同组织了一支责任心强、业务精湛的工作专班，全程进行技术指导。良田、良态方面，则在原有基础上，于年初对基地进行了标准化农田改造，确保整个基地的生产灌溉用水。

　　当然，由于标准化农田改造，也导致部分稻田耕作层受不同程度影响，加上今年早稻生长前期低温阴雨天气多，持续时间长，对基地早稻生产带来了不利影响。但也在栽培技术团队根据不利条件及时调整技术方案，以及工作组的精心管理下，实现了水稻产量的“更上一层楼”，为今年周年亩产突破1500公斤打下坚实基础。

　　李建武表示，下一步，栽培攻关团队将把总结三年的栽培成功经验，着力形成一套可推广可复制的栽培技术，助力专家在试验田种出的产量，最大程度地落地到农民生产田中。(记者俞慧友)

(责编：赵竹青、陈键)

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