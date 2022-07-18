原标题：年中经济观察：下半年中国就业潜力如何挖掘？

上半年，中国官方一系列稳就业政策落实落地，就业形势有所好转，基本盘总体稳定。2022年已过半，下半年中国就业潜力如何继续挖掘，就业形势能否继续恢复？

中国国家统计局数据显示，上半年，全国城镇新增就业654万人，全国城镇调查失业率平均为5.7%。考虑到今年以来全国疫情散发多发，经济活力受到抑制，这份年中就业“成绩单”实属不易。

回顾上半年就业情况，今年1至2月份，全国就业形势总体稳定，进入3月份后，受新一轮疫情和经济下行压力影响，就业面临较大压力。5、6月份，就业形势出现好转。

一方面，疫情防控形势不断向好，逐渐得到控制。浙商证券首席经济学家李超说，在常态化核酸检测护航下，复工复产复商，二产、三产用工需求修复明显。

另一方面，今年以来，官方持续发力稳就业。如优化失业保险稳岗返还政策；延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策；对特困行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费；发放一次性留工培训补助，支持劳动者技能提升。随着一系列政策稳步推进，效果逐步显现，扭转了前期严峻的就业局势。

尽管如此，仍应看到，当前企业用工需求偏弱，总体就业压力仍然较大。

数据显示，上半年，城镇调查失业率均值为5.7%，高于去年同期0.5个百分点；31个大城市失业率均值为6.0%，高于全国城镇整体水平。

在此背景下，下半年应如何进一步挖掘就业潜力？

中国社会科学院副院长高培勇指出，市场主体是当下最需要纾困和帮扶的对象。历史与现实数据一再表明，市场主体是稳就业的顶梁柱，只有通过稳住市场主体来稳住就业，才能尽快让当前相对偏高的失业率，特别是年轻人的失业率降下来，也才能稳住经济大盘，确保经济运行回归合理区间。

国信证券研究团队指出，挖掘就业潜力需发挥灵活就业“蓄水池”作用。灵活用工赛道在人力资源行业中扮演的“中介”角色，能够帮助实现劳动力市场的供求有序衔接。于用工企业而言，灵活用工成本更低，在疫情反复扰动的背景下，基于优化企业成本的打算，企业用工偏好也会向零工倾斜。于求职者而言，灵活用工能够解决人才短周期就业问题。未来就业“蓄水池”的作用有望持续显现。

今年高校毕业生规模达到1076万人次，随着更多的高校毕业生进入劳动力市场，青年人就业压力进一步加大。此外，当前农民工群体就业形势虽有好转，仍需进一步稳固。

对此，中国国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍认为，针对农民工、高校毕业生等重点群体，应加大就业帮扶和就业服务力度，积极推进农民工以工代赈，全力推动离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，促进高校毕业生多渠道就业，为毕业生自主创业、灵活就业提供必要的支持，尽最大努力确保重点群体就业稳定。(刘文文)

(责编：赵竹青、陈键)