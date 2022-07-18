人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

年中经济观察：下半年中国就业潜力如何挖掘？

2022年07月18日08:40 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：年中经济观察：下半年中国就业潜力如何挖掘？

　　上半年，中国官方一系列稳就业政策落实落地，就业形势有所好转，基本盘总体稳定。2022年已过半，下半年中国就业潜力如何继续挖掘，就业形势能否继续恢复？

　　中国国家统计局数据显示，上半年，全国城镇新增就业654万人，全国城镇调查失业率平均为5.7%。考虑到今年以来全国疫情散发多发，经济活力受到抑制，这份年中就业“成绩单”实属不易。

　　回顾上半年就业情况，今年1至2月份，全国就业形势总体稳定，进入3月份后，受新一轮疫情和经济下行压力影响，就业面临较大压力。5、6月份，就业形势出现好转。

　　一方面，疫情防控形势不断向好，逐渐得到控制。浙商证券首席经济学家李超说，在常态化核酸检测护航下，复工复产复商，二产、三产用工需求修复明显。

　　另一方面，今年以来，官方持续发力稳就业。如优化失业保险稳岗返还政策；延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策；对特困行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费；发放一次性留工培训补助，支持劳动者技能提升。随着一系列政策稳步推进，效果逐步显现，扭转了前期严峻的就业局势。

　　尽管如此，仍应看到，当前企业用工需求偏弱，总体就业压力仍然较大。

　　数据显示，上半年，城镇调查失业率均值为5.7%，高于去年同期0.5个百分点；31个大城市失业率均值为6.0%，高于全国城镇整体水平。

　　在此背景下，下半年应如何进一步挖掘就业潜力？

　　中国社会科学院副院长高培勇指出，市场主体是当下最需要纾困和帮扶的对象。历史与现实数据一再表明，市场主体是稳就业的顶梁柱，只有通过稳住市场主体来稳住就业，才能尽快让当前相对偏高的失业率，特别是年轻人的失业率降下来，也才能稳住经济大盘，确保经济运行回归合理区间。

　　国信证券研究团队指出，挖掘就业潜力需发挥灵活就业“蓄水池”作用。灵活用工赛道在人力资源行业中扮演的“中介”角色，能够帮助实现劳动力市场的供求有序衔接。于用工企业而言，灵活用工成本更低，在疫情反复扰动的背景下，基于优化企业成本的打算，企业用工偏好也会向零工倾斜。于求职者而言，灵活用工能够解决人才短周期就业问题。未来就业“蓄水池”的作用有望持续显现。

　　今年高校毕业生规模达到1076万人次，随着更多的高校毕业生进入劳动力市场，青年人就业压力进一步加大。此外，当前农民工群体就业形势虽有好转，仍需进一步稳固。

　　对此，中国国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍认为，针对农民工、高校毕业生等重点群体，应加大就业帮扶和就业服务力度，积极推进农民工以工代赈，全力推动离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，促进高校毕业生多渠道就业，为毕业生自主创业、灵活就业提供必要的支持，尽最大努力确保重点群体就业稳定。(刘文文)

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
政策红利提振汽车消费 长安汽车销量实现新突破
　　汽车消费是稳增长、促消费的重点领域，扩大汽车消费是稳定宏观经济大盘的重要举措。 近期，国家出台了一系列促进汽车消费政策。…
“搬得出 稳得住 能致富”——三峡后续工作的“秭归经验”
　　“曾枝剡棘，圆果抟兮。青黄杂糅，文章烂兮。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部