原标题：北京7月18日起陆续发放1亿元餐饮消费券

为加快全市餐饮消费回暖，根据北京消费季活动总体安排，北京市将面向全市消费者发放餐饮消费券，由政府和提供餐饮类服务的平台企业共同出资，推出外卖类、到店类、养老助残类三种消费券累计1亿元，惠及在京消费者及餐饮企业。据悉，本次餐饮消费券从7月18日开始，每天上午10点发放。

消费是拉动经济增长的三驾马车之一。北京市8部门在联合印发的《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》中指出，将通过线上线下等多种方式，发放1亿元餐饮消费券，推动餐饮市场有序复苏。

超值优惠七折起

本次餐饮消费券从7月18日开始，每天上午10点发放。外卖及堂食券设置两种面额，分别为15元券(消费满50元减15元)、30元券(消费满100元减30元)，适用于在北京的消费者；养老助残专属消费券针对老年群体客单件低、使用手机不便、到店堂食及自提为主等情况，设置持养老助残卡到店消费即享“满15元减5元”优惠。参与本次活动的平台和商户可结合实际叠加更多优惠。

超过七万家餐饮商户参与

本次活动将覆盖正餐、快餐、火锅、烘焙、茶饮等各类餐饮场景，既有外卖也有到店，到店消费可堂食也可自提。北京市餐饮行业协会、北京烹饪协会组织动员北京华天、眉州东坡、旺顺阁、花家怡园、紫光园、呷哺呷哺、星巴克等众多品牌企业北京门店积极参与。本次活动预计覆盖线上线下各类餐饮商户超七万家。

多平台领券提升消费体验

首批餐饮消费券将通过建行生活、美团、饿了么、麦尖外卖等平台发放，消费者可登录建行生活APP，美团APP、美团外卖APP、饿了么APP(仅外卖)、麦尖美食APP领券。

京东、银联等平台也将陆续启动发放消费券。每人在每个平台可领取1个外卖消费券包和1个到店消费券包(可堂食或自提)，单日最多可领取2个券包共4张消费券，单张消费券限领1次，限当日使用，未核销使用的消费券于当日23点59分59秒过期失效。

据悉，为避免短时间抢券流量过大造成系统不稳定，平台提前做好技术压测工作，提升用户抢券体验，让用户抢券操作更加的流畅。同时，组织客服进行集中培训，确保客服可以为消费者及时解答消费券相关问题，多措并举确保将政府补贴落到实处。(记者 杜燕)

(责编：赵竹青、陈键)