原标题：重庆：央行再贷款，守护人间烟火

目前，中国中小微企业超4000万户，个体户超1亿户。它们不仅提供了85%以上的就业，更为我们提供了衣食住行等服务，是萦绕老百姓日常生活的烟火气。然而，由于规模小，小微企业、个体户的抗冲击能力也弱。如何为小微企业、个体户纾困，更好地守护好这缕人间烟火，是金融业面临的一道考题。

货币政策工具是金融业助力小微企业、个体户的底气。近日，人民银行重庆营业管理部按照国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施，及人民银行、国家外汇管理局金融支持23条等政策要求，积极推动地方法人金融机构推出“再贷款+”的信贷产品，实现对小微企业实际贷款利率更低，对金融机构内部资金转移定价和贷款激励更大，更好引导金融活水助燃人间烟火。

王继冲在重庆长生桥镇同景社区经营着一家理发店。这家美发店面积不大，但人气兴旺。然而，王继冲的美发店也曾因疫情影响面临倒闭。所幸在重庆农村商业银行创设的“再贷款+个体经营户信用贷”“再贷款+房快贷”等产品支持下，王继冲获贷70万元，成功渡过了难关。

王继冲的幸运绝非偶然。为了社区小店留得住、能发展，也为了让市民生活不受影响，人民银行重庆营业管理部推出再贷款帮扶贷和支农再贷款乡村振兴贷统一再贷款产品，精准支持居民服务等接触型服务业市场主体，将再贷款政策产品化、实体化，引导金融机构创新“再贷款+”信贷产品。

据人民银行重庆营业管理部货币信贷管理处处长王红介绍，上半年重庆全辖累计投放支农支小再贷款再贴现392亿元，同比增长79.4%，惠及4.4万户市场主体，同比增长81.3%。

金融要想更好地助燃人间烟火，必须走近小微企业、个体户。为此，人民银行重庆营业管理部在重庆市各区县街道、社区、园区、商圈等市场主体集中区域高标准建成金融服务港湾268家，设立双向联络员2000余人，对周边商户开展逐户对接，并建立信贷服务档案，一对一提供金融服务。

重庆市万州区好爱农业开发有限公司为大型超市供应鸡鸭类农产品。受疫情影响，叠加近期连晴高温导致运输成本上升，资金较为紧张。

“以前，我们对信贷产品很陌生，觉得银行离得很远。有了金融服务港湾就大不一样了。”该企业负责人不无感慨。通过金融服务港湾，三峡银行万州分行青羊宫支行主动上门对接，为其推荐了基于央行再贷款开发的信贷产品。很快100万贷款发放到位，在金融活水支持下这家涉农企业再度焕发出活力。

为进一步提高个体工商户、小微企业金融获得便利性，人民银行重庆营业管理部还自主开发“长江渝融通”普惠小微线上融资服务平台，推出普惠小微融资专属“二维码”。据人民银行重庆营业管理部办公室主任卢满生介绍，线上平台开通以来累计受理贷款申请6712笔，放款近87亿元。居民社区内不少的理发店、火锅店、便利店正是通过扫描“二维码”的方式满足了融资需求。（记者 夏宾）

(责编：赵竹青、陈键)