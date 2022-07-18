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农业农村部：全国早稻收获已过四成 大面积收获全面展开

2022年07月18日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，全国早稻收获已过四成，总体进展顺利。眼下，9个早稻主产省份均已陆续开镰，早稻大面积收获全面展开。

早稻是我国全年粮食收获的第二季，早稻不仅是重要口粮品种，还关系到下一季晚稻生产。在江西省景德镇市浮梁县，农田里机声隆隆，村种粮大户齐新发正开机收割早稻。“今年早稻前期虽受久雨低温影响，但在农技部门的科学指导下，后期长势喜人。今年收割的早稻亩产达600公斤，预计总产量将超去年。”齐新发高兴地告诉记者。

“今年气温偏低、日照偏少导致早稻长势较差，给粮食收成带来不利影响。”浮梁县农技部门相关负责人表示，通过农技人员的上门服务，指导农户加强田间管理，目前当地2.2万亩早稻陆续进入收割期，丰收已成定局。

今年，中央进一步加大早稻生产支持力度，全国早稻面积稳定在7100万亩以上。在连续两年提高早籼稻最低收购价基础上，每斤又提高2分钱。同时，大力发展早稻集中育秧，覆盖面积达42.8%，比上年提高3.4个百分点，有效提高了秧苗素质。“在中央政策支持和各地工作的推动下，今年早稻面积有所增加，集中育秧比例提高，苗期长势好。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华介绍，虽然局部洪涝寡照，生产略受影响，但由于防灾减损措施落得实，产量仍有望保持稳定。

“下一步，将立足防大汛、抢大险、救大灾，环环紧扣、一招不落，全力抓好夏种夏管，确保秋粮丰收，确保全年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。”农业农村部种植业管理司司长潘文博在2022年“三夏”生产形势发布会上说。

(责编：赵竹青、高雷)

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