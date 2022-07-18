人民网记者 王仁宏

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。10年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。

“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？近日，人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

“今天，我们带来了直播间专属权益，还准备了一万份盛典大礼包。”踏足直播带货的第三年，汪林朋已然能在居然之家集团董事长和直播间“老汪”的两重角色中自由切换，熟练地用直播间里的流行话术为“618”大促“叫卖”。

这里的“老汪”，就是汪林朋。

这个“没有怎么特别策划过”的名字，如今已是家居行业一个不容小觑的直播IP。2020年双十一期间，居然之家首次开展线上直播业务，将卖场中的各类家居产品搬到线上，获得不俗成绩。2021全年，居然之家直播获客20.9万人，引导线下成交达33.5亿元。今年“618”，居然之家线上引导成交同比增长169%。其中，居然之家“老汪来了”直播观看量同比增长53%，直播间订单突破1.5万笔。

扎根家居零售20余年，如今躬身入局数字化转型，这位行业“老大哥”如何直面数字浪潮下的转型机遇？近日，汪林朋在做客人民网《对话企业家》栏目时分享了他的答案。

当前，新一轮工业革命方兴未艾，“数智化”已成为提升生产力的关键因素。与此同时，数字技术亦改变了制造业、零售业等传统行业的运营逻辑，在技术应用、企业架构、营销流程等各个环节既带来机遇也带来挑战。

汪林朋表示，“数字”改变了传统行业的营销模式，这将更好地推动零售业回归“买卖”本质，更好地提升对买卖双方的服务价值。

事实上，这不是“老汪”的第一次“大胆尝试”。从“先行赔付”，到“一个月无理由退换货”、再到率先对家具产品“明码标价”……一路走来，汪林朋在很多时候都敢于做那个打破既有规则的人，做别人没做过的事。

这一次，他将目光瞄准“直播”。

“我认为，当前没有一种营销模式比直播更能有效地抓住顾客。”汪林朋说。

他判断，在不远的将来数字可以连接万物，而直播将是这个时代企业生存的必备技能。对于做家居卖场的平台企业来说，打造数字营销平台将是一次连接消费者、提升平台服务效率、降低交易成本的机会。与此同时，商业模式正在数字化变革中重塑，从原本的“渠道为王”向“内容为王”转变，从而进一步让交易各方从零和博弈转向价值协同。

“一个平台如果不能提高买卖双方的交易效率，这个平台就没有存在的价值。”他说。

谈及未来，汪林朋对家居行业依然保持乐观态度。这份底气，来源于他对行业需求及宏观大势的判断。

汪林朋表示，近年来，中国坚定不移走科技自主创新的道路，完整地赶上了互联网和数字化革命，走在了互联网数字化革命的前列。“不论是从宏观层面看，还是从行业发展的角度看，都是个千载难逢的机会。”

他预计，随着我国房地产市场已进入存量房时代，家居产业也将逐步与房地产行业“脱钩”，未来市场规模有望达到5-6万亿元。

“长远来说，家具已经成为家庭耐用消费品，成为一项家庭消费活动。存量更新下，消费者对于家具损耗更替、家居环境改善的需求将成为家居市场发展的主要支撑。”他说。

面对庞大的市场空间，“赢得市场份额的关键，则在于数字化”。

“家居行业细分领域众多，若在每个细分行业里占有一定的市场份额，将极大地提高企业发展的‘天花板’。”汪林朋表示，大众线上消费习惯，将对企业数字化转型提出更高要求。数字化能力较强的企业，更容易借助数字技术投入细分领域，在产业协同、流程再造中提升运营效率。

“虽然家居建材行业是一个传统行业，但是我不能把它当做一个传统行业来做。”

在他看来，数字时代，企业最重要的资产是数字，而不是银行存款和土地。因此，他下定决心，“一定要成为一家数据公司、一家科技公司”。

“面对变化，最重要的是坚定信念、认准方向，在常学常新中不断进行自我变革。”汪林朋说。

(责编：王仁宏、高雷)