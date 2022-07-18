原标题：用心打造一价无忧服务体验 京东携手品牌推出3C家电企业工程服务新标准

近年来，中国企业采购市场迎来快速发展，市场对商用3C家电的采购需求提升，对全流程服务的要求也更加迫切，企业采购服务标准的构建成为行业发展的大势所趋。为打造标准化的一站式采购服务体验，7月15日，京东携手美的、海信、海尔、VMware、联想、戴尔、惠普等3C家电品牌，召开了主题为“用心打造 一价无忧”的2022京东3C家电企业工程服务解决方案发布会，聚焦商用厨电、家电工程、数字化安防、高效办公、智能会议五大核心工程采购场景，发布了企业工程一价无忧服务标准，并发起成立一价无忧服务品牌联盟，帮助企业解决采购难题，为全流程采购走向集成化、标准化、专业化、数字化提供有效参考，构筑高质量企业采购新生态。

锁定五大采购场景 全新定义企业工程服务高标准

作为企业经营管理中的重要一环，采购对企业能否实现降本增效、经营提振等产生着重要影响，其重要性不言而喻。然而企业在采购过程中往往面临着选品困难、价格浮动质量参差、账期紧张预算超标、缺少发票报销回款慢等痛点，尤其对商用厨电、智慧办公、家电工程等有较高需要的企业，所面临的问题更加突出。

例如，企业在采购空调等制冷设备时，很可能并不清楚采购产品和安装需要的完整费用，如果遇到辅材费另结算、铜管需要加长的情况时，往往需要二次申请采购预算，并且无法集中开票，在降低企业采购效率的同时也极大增加了采购成本。如果企业在采购时，能够提前获得根据使用要求、配电系统、舒适美观程度和现场实地勘测提供的采购方案，将会非常省心、省时、省力。

标准化的一站式采购服务体验成为当下商用3C家电市场的重要期盼。而京东在企业客户需求理解方面有着多年的沉淀和积累，一直以“拓展上游资源、延长办公服务链条、丰富场景集成解决方案”为抓手，不断完善对于企业商用场景的服务能力。自今年4月份发布3C家电企业工程一价无忧解决方案以来，京东陆续构建起面向五大3C家电企业工程采购场景的一站式采购解决方案，包括食堂、便利店在内的商用厨电场景解决方案；员工宿舍、地产等在内的家电工程场景解决方案；门禁、测温等在内的数字化安防场景解决方案；远程办公、商用打印等在内的智能高效办公场景解决方案；以及报告厅、礼堂等在内的智能会议场景解决方案。

在本次发布会上，京东联动品牌正式发布了面向五大3C家电企业工程场景解决方案的一价无忧服务标准，全新定义了在售前、售中、售后各个流程环节的具体服务标准，即针对售前提供的“包勘测、包设计”服务，针对售中的“包辅材、包安装调试”服务，以及针对售后的“包工程交付、24H响应、48H上门”服务，旨在为企业用户提供“一次付款全包办妥”的一站式企业工程采购体验。

具体来说，在售前服务环节，要依据客户实际情况和需求，勘测产品的安装位置、功率电压、室内配电系统、回路出线开关电流情况等，并设计产品功能、logo、外观，支持上门测量和个性化定制；在售中服务环节，安装辅材全包，让客户无需额外二次支付费用，并可开具增值税发票，解决过去常出现的辅材费报错问题，并专人提前预约免费卸货搬运、免费上门安装，在安装调试中包用水、电源、排水、接驳等；在售后服务环节，工程安装交付后，有任何使用方面疑惑或问题，保证客服在24小时内响应、48小时内上门服务，并支持按照客户要求及厂商标准做个性化服务定制。

“只有包勘测、包设计、包安装、包辅材，才是真正的一价无忧。京东也一直在努力联合品牌，帮助企业解决采购难题，做企业增长的发动机。”京东3C家电事业群企业及商采业务部总经理郭晓博表示。

通过该标准的落地，企业用户在在采购商用厨电、会议平板、电脑及软件类产品时，将无需二次支付费用，即可享有一整套服务权益，工程交付体验省心、省时、省力、高效便捷。该标准的发布是企业采购体验升级中的一次重要创新，在为企业打造一站式企业工程采购体验的同时，还持续推动企业采购服务进入全流程标准化、集成化时代。

推动数字化采购升级，共建高质量企业工程采购新生态

在数字经济与实体经济深度融合发展的当下，中国企业采购市场发展迅猛，市场交易规模增长显著，市场对商用3C家电的采购需求也越来越高，并且不再只是停留在产品的购买与使用环节，而是贯穿了售前售中售后全生命周期的采购服务体验，企业对服务的采购需求呈现了高速增长。

根据京东数据，在今年618开门红期间，企业数字化移动办公设备安装服务采购额同比增长397%，办公设备维修服务采购额同比增长292%。艾瑞咨询指出，产品价格高、选择少、服务差是企业采购的主要难题，企业希望产品所囊括的服务覆盖尽可能广，无论是售前的产品介绍、产品试用，售中的安装培训，还是售后的维修保养等环节，都能够提供全流程一站式的产品及服务保障。

打造贯穿售前售中售后全链路的采购服务，需要多个行业参与者全方位整合数字化企业采购资源，共同构建企业工程采购新生态。此次发布会上，京东发起成立的“一价无忧服务品牌联盟”将链接各品牌方，共同为企业级客户提供一站式企业工程采购体验，引领企业采购市场向集成化、标准化、专业化、数字化发展。首批联盟成员包括美的、海信、海尔、创维、TCL、MAXHUB、乐创、德玛仕、VMware、联想、戴尔、惠普、浪潮、佳能、新华三、思腾合力等近20家3C家电品牌，据悉未来还将有更多的3C家电大牌持续加入,与京东一起用心打造一价无忧服务体验。

联盟的成立将结束传统企业采购市场中品牌与服务分散、缺乏有效整合的格局，通过技术和资源的深度打通，构建起行业“统一战线”，有力推动整个商用3C家电企业采购市场在品质、创新和服务上不断蜕变和进化，显著提升企业采购商用电器消费体验，帮助企业级客户实现降本增效，驱动企业采购模式持续创新升级，成就商业采购行业新标杆。

“面向大型企业，京东企业业务依托京东长期以来积累的技术、产品能力及企业业务落地服务经验，打造覆盖全流程的智能采购服务，帮助大型企业提升供应链竞争优势，为企业数字化转型提供高质量的解决方案。”京东企业业务事业部KA客户及商用业务部总经理尹忠玉表示。

本次3C家电企业工程一价无忧服务标准的发布以及一价无忧服务品牌联盟的成立，是京东携手品牌推动企业采购市场变革的一个新的起点。未来，京东还将继续深度整合行业资源，精准满足企业级客户需求，打造覆盖场景更多、内容更丰富的企业采购解决方案，持续为更多企业的高质量发展提供全方位支撑，助力企业实现长效稳健发展。

(责编：董童、李源)