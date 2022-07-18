人民网北京7月18日电 （记者赵竹青）中国科学院科学传播局、教育部基础教育司近日在京宣布，《科学公开课》（第二季）将于7月20日晚8点正式开播，欢迎全国中小学生通过主要媒体平台收看直播，“游览”暑期科学世界。

据介绍，《科学公开课》（第二季）是由中科院科学传播局、教育部基础教育司为青少年联合打造的一档纯公益、全开放的科学教育课程。人类的祖先是鱼吗？我们该如何理解宇宙？自然界中的“力”到底是什么？如何用概率论来揭示事物的规律？太阳的研究如何引导了现代科学的进步？……一个个问题的答案，汪景琇、童庆禧、严加安3位中科院院士，以及19位科研人员和科技教师将娓娓道来。

本季《科学公开课》充分考虑广大师生和家长的需求，在内容上紧跟前沿科学进展，紧贴社会热点，设置了探秘宇宙、生命演化、物质微观机理、数学与计算技术四个课程系列，提供更多有趣又有“理”的科学内容。从对太阳的研究，到对银河系的认识，再到对宇宙的理解；从海洋鱼类的诞生，到陆地爬行动物的演化，再到早期人类的迁徙；从微观世界的基本粒子，到宏观世界的物质材料；从简单数字里的神奇规律，到计算技术的横空出世，科学家教师们传授的不仅仅是科学知识，更是科学方法、科学思维和科学精神。

除常规课程外，《科学公开课》还将实地探访中科院空间应用工程与技术中心、刚刚挂牌的首家国家植物园及中科院科技成就展，带领中小学生走出课堂，感受真实的科学环境，认识植物的生长发育，了解中科院的重大科技创新成果。

中科院科学传播局、教育部基础教育司有关负责人表示，《科学公开课》充分发挥了中科院优秀科学家汇聚、学科体系完善的优势。希望在“双减”背景下，《科学公开课》能够更好地满足中小学生的科学教育需求，帮助青少年学生拓展科学视野，激发科学兴趣，提升综合素质。也希望全国中小学生和科技教师在观看直播后，积极参与主办方意见调查，或者在网络平台留言，以便打造更美好的寒假“科学世界”。

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