原标题：海信陈维强：乘势而上争“一流”

7月17日，国内首个城市级品牌日——青岛品牌日如期而至。“企业品牌与城市品牌共融共生。海信作为青岛‘金花’企业已经孵化了聚好看和信芯微两家独角兽企业，将抓住品牌经济引领城市发展的新机遇，发挥‘链主’企业作用引领产业集聚，孵化出更多新一代‘金花’企业。”在中国品牌卓著发展论坛暨“青岛品牌日”启动仪式上，海信集团高级副总裁陈维强在发表主题演讲时表示，自主品牌建设支撑海信国际化进程扎实推进、支撑海信向产业高端和高端产业挺进，海信成为世界一流企业的梦想正在照进现实。

“产品和技术是做品牌的核心，过硬的产品好比基石，没有经得起推敲的产品，品牌无从谈起。”陈维强表示，向世界一流品牌看齐，海信坚持诚信、质量和技术，持续将产品向高端转型，产业链向高技术延伸，产业架构向高科技转移。无论是家电产业还是智能交通、光通信、智慧医疗等B2B产业，海信通过技术积累形成差异化优势，推动品牌高端化转型和品牌价值可持续增长。

自主品牌是赢得世界市场的重要资源。“对每一个目标市场，都要么不进，进就让海信品牌落地生根。”陈维强表示，在大多数中国企业选择OEM“借船出海”的时候，海信坚持品牌国际化“造船出海”。通过研产销本土化的“根据地”战略，直面消费者需求最终在当地市场扎根。同时，不断摸索世界一流企业品牌建设的路径，通过赞助世界顶级体育赛事等方式快速赢得客户的信赖和用户的信任，缩短了海信国际化的路程。从2016年的欧洲杯到2021年的欧洲杯，海外销售收入从196亿元到达725亿，海信全球知名度从37%升至59%，海外收入占比从不到20%到达41%。

当前，品牌战略在青岛上升到了前所未有的高度。“青岛品牌日设立的初衷，是通过品牌引领经济发展，加快塑造青岛高端制造产业新优势。”陈维强表示，海信在集成电路、新型显示、虚拟现实、人工智能、轨道交通装备、智慧医疗等战略性新兴产业和未来产业重点突破，为青岛在这些赛道上加速抢跑蓄势崛起奠定了基础。未来，海信将进一步发挥“链主”企业作用，引领产业集聚。

据介绍，海信孵化出的家庭互联网科技公司聚好看科技公司，已连续3年被长城战略咨询认定为“中国独角兽企业”；就在上个月，海信旗下的信芯微公司也被评为中国集成电路独角兽企业。“在不断向产业高端和高端产业挺进过程中，海信将孵化出更多的新一代‘金花’，为品牌经济引领城市发展做出更大贡献。”

(责编：曹淼、李源)