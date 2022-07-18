人民网记者 乔雪峰

作为促投资、稳增长的重要领域，交通基础设施投资一直都是我国推动经济持续增长的主要动力之一，是拉动经济回升、稳定经济社会运行秩序的“强心剂”和“压舱石”。

前不久，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》中就提出，加快推动交通基础设施投资。对沿江沿海沿边及港口航道等综合立体交通网工程，加强资源要素保障，优化审批程序，抓紧推动上马实施，确保应开尽开、能开尽开。

近期，我国多地交通基础设施建设开始提速，交通基础设施投资增势强劲，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。数据显示，1-5月，我国完成交通固定资产投资1.2万亿元，同比增长4.9%。其中，完成公路投资9349亿元，同比增长7.6%；完成水运投资563亿元，同比增长0.6%。

12个重大交通项目提前开工

河南交通基础设施投资增势强劲

炎炎夏日，在河南南阳的方（城）枣（阳）高速公路项目3标段建设现场，大型机械来回穿梭，建设工人们与烈日较劲、与高温抗衡，坚守岗位加紧施工。目前，该项目临建工程已完成建设，路基土方填筑、桥梁下部工程等施工正在有序推进。

当下，河南正持续推进高速公路“13445工程”，53个高速公路项目加快推进，总里程3388公里、总投资4612亿元。河南省交通运输厅厅长徐强介绍，今年以来，河南省交通运输系统努力克服超预期影响，加压推进重大项目建设，抓在建、保通车、促开工，交通基础设施投资增势强劲。今年上半年，全省公路水路建设投资超800亿元，有力支撑经济平稳运行。

交通重大工程是经济发展的压舱石。按照“能开尽开、能开快开”要求，河南省将“十四五”计划开工的12个总投资218.4亿元的公路水路项目，提前到今年6月底前集中开建。6月25日，河南省政府在兰（考）原（阳）高速公路黄河大桥举行开工动员会，集中开工兰原高速公路兰考至封丘段、“两河两港”内河航运等7个交通重大项目，总投资172.4亿元。

徐强表示，提前开工既是全面加强基础设施建设、以重大项目促进经济稳定运行的具体行动，也是锚定“两个确保”、服务“十大战略”的重要举措，将助力河南做大做强枢纽经济，实现由交通区位优势向枢纽经济优势转变。

今年力争完成交通投资超800亿元

山西重点公路项目建设全链条提速

沙黎沟大桥盖梁最后一兜混凝土顺利浇筑，昔榆高速公路LJ10标15座桥梁下部结构施工全部完成；长城一号旅游公路左云段立石大桥首片空心板梁成功架设，进入主桥安装阶段；209国道吕梁改线工程羊走岭隧道右洞顺利贯通……

随着一系列项目扎实落地，山西省重点公路工程建设有力发挥稳增长、促转型、惠民生作用。

“十四五”时期，山西省共谋划重大交通建设项目174个，总投资9069亿元，今年力争完成交通投资800亿元以上。今年以来，山西省交通运输厅统筹抓好“防疫情、稳经济、保安全”三大任务，全力推动重点公路工程建设。截至6月底，全省交通运输固定资产投资完成281.1亿元，同比增长11.3％，其中高速公路完成144.3亿元、普通国省道完成54.5亿元。

此外，山西还决定将原计划“十四五”时期每年建设2000公里的旅游路，增至今后三年每年建成2500公里以上。为加强要素保障，山西交通协调自然资源部门解决落实了万余亩补充耕地指标，指导离石至隰县、黎城至霍州、汾阳至石楼等公路项目用地报批手续及时上报自然资源部，高效推动用地手续办理。

广西高速公路建设上半年投资超九百亿元

年底实现县县通高速公路

今年1至6月，广西壮族自治区高速公路项目累计完成投资902亿元，占上半年目标任务的112％，同比增长14.6％。

记者从广西壮族自治区交通运输厅获悉，今年，广西在建高速公路项目共76个，建设里程约5569公里，总投资约8740亿元；计划新开工龙胜至峒中公路龙胜至融安段、天峨至北海公路南宁至北海段等29条高速公路共2000公里以上，计划建成南丹至天峨（下老）公路、田林至西林（滇桂界）公路、梧州至信都公路二期工程等11个项目，到今年年底，全区高速公路通车里程将突破8000公里，实现县县通高速公路。

为加快推进项目建设，广西壮族自治区交通运输厅积极联合发展改革、自然资源、财政、林业、铁路等部门以及项目沿线有关单位，建立协调联动机制，形成合力，破解高速公路建设推进中涉及建设资金、征地拆迁、用地（林）报批、跨越铁路等难点及瓶颈，全力做好高速公路建设资源要素保障工作；建立完善“红黑榜”等高速公路建设管理工作制度，激励先进、督促后进，促进高速公路建设向规范化、标准化、智能化发展。

广西壮族自治区交通运输厅副厅长韦勇球表示，下一步将指导各地和项目业主有序加快高速公路建设，全面完成桂林至柳州改扩建、河池至荔波等4600公里高速公路续建项目年度投资任务，建成南丹至天峨（下老）、田林至西林等项目800公里以上。

适度超前开展基础设施建设

力争13个沿边国道219个项目年内全面开工

今年，云南省牢牢抓住国家“全面加强基础设施建设”和“适度超前开展基础设施建设”的机遇，围绕“十四五”规划确定的交通运输发展目标、重点任务，做实项目谋划和储备，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环，全省综合交通固定资产投资预计完成2370亿元以上。

公路方面，云南将全力推进高速公路“能通全通”工程剩余27个（段）项目和“互联互通”工程已开工项目建设；全面提速13个沿边国道219个项目前期工作，力争年内全面开工建设。全年新改建农村公路1万公里以上，确保374个现代化边境小康村自然村全部通硬化路。

铁路方面，云南将确保大瑞铁路大保段、弥蒙高铁、丽香铁路年内建成；加快渝昆高铁云南段正式用地报批和征地拆迁工作；加快大理铁路枢纽、蒙文铁路等前期工作，力争年内开工建设。

民航方面，云南将加快红河蒙自机场、迁建昭通机场等项目建设；加快昆明机场改扩建工程和综合交通枢纽GTC项目前期工作；积极争取西双版纳、大理等机场改扩建工程年内具备开工条件。

水运方面，云南将加快澜沧江、金沙江高等级航道建设，全力推进滇桂右江百色水利枢纽通航工程和高等级航道建设，有序推进云南便民交通码头、水富港、东川港、富宁港等项目建设。

(责编：乔业琼、高雷)