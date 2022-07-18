记者18日从北京市统计局了解到，根据地区生产总值统一核算结果，上半年北京全市实现地区生产总值19352.2亿元，按不变价格计算，同比增长0.7%。

记者了解到，随着疫情形势趋稳，北京市加快推进复工复产、出台稳经济政策措施，6月份经济活动逐步恢复，生产、需求领域均呈现回升势头。

从生产领域看，6月份北京全市规模以上工业增加值降幅由5月的低点39.6%收窄至25.4%。支柱行业中，电力、热力生产和供应业增长12.3%，增速比上月提高4.2个百分点；汽车制造业在国内供应链进一步恢复带动下，由上月下降35.5%转为增长11.1%；计算机、通信和其他电子设备制造业回归上升通道，增长4.4%，集成电路领域保持较快增长。接触性服务业逐步恢复，餐饮收入下降31.5%，降幅比上月收窄23.4个百分点；货运量下降16.5%，降幅收窄9.4个百分点。

消费仍呈降势，但降幅明显收窄，随着疫情得到控制，促消费政策落地显效，6月份社会消费品零售总额下降5.2%，降幅比上月大幅收窄20.5个百分点。主要实体零售业中，专卖店零售额由降转增，购物中心、家居建材商店、百货店和专业店零售额降幅较上月均收窄20个百分点以上。（记者吉宁）

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