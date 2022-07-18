国务院国资委日前发布了2021年度中央企业负责人经营业绩考核结果，中国航天科技集团有限公司、招商局集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司等48家中央企业在考核中获评A级。

当日，国资委还同时发布了2019-2021年任期央企负责人的经营业绩考核结果，中国第一汽车集团有限公司、招商局集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司等46家央企被评为A级企业。

在中国航天科技集团五院天津基地内，天和核心舱在进行热试验前吊装（资料照片）。新华社发（航天科技集团五院供图）

对中央企业负责人实施经营业绩考核是国资委依法履行出资人职责的重要手段。《中央企业负责人经营业绩考核办法》明确，年度经营业绩考核和任期经营业绩考核等级分为A、B、C、D四个级别，A级企业根据考核得分，结合企业国际对标行业对标情况综合确定，数量从严控制。

根据考核办法，国资委依据年度和任期经营业绩考核结果对企业负责人实施奖惩。经营业绩考核结果作为企业负责人薪酬分配的主要依据和职务任免的重要依据。

国资委官网显示，目前由国资委履行出资人职责的中央企业共有97家。（记者 王希）

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