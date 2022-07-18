人民网北京7月18日电 （记者许维娜）当前，我国经济进入高质量发展阶段，创新驱动制造业发展成为主题、主线。随着国家技术创新体系的建立，我国以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系建设取得积极进展，国家自主创新能力逐步提高。

加强产学研合作是提高企业技术创新能力极其重要而紧迫的任务，多位专家学者认为，“建设以企业为主体的技术创新体系，推动产学研深度融合”将为我国制造业高质量发展开辟一条现实而有效的途径。

日前，由北京科技大学、中铝材料院、中国商飞北研中心组建的航空材料研究开发联合实验室在北京市昌平区未来科学城南区中铝科学技术研究院揭牌成立。

中国工程院院士、中国商飞飞机设计专家吴光辉表示，面向国产民机航空应用需求，实现产学研用的全链条贯通，将进一步提升国产大飞机研制中新材料、新工艺的技术研发能力，降低国产大飞机关键材料的对外依存度，满足国产大飞机对新材料的迫切需求，积极构建依托内循环的产业生态链，牵引和带动产业链上下游协同发展，促进行业间技术同步创新和产业化协作。对实现航空强国发展目标，推进国产材料与国产飞机快速健康协调融合有重要意义。

中国工程院院士、北京科技大学材料学专家谢建新表示，三家机构联合可借助前沿技术推动材料研究开发，充分发挥材料基因工程技术特长，显著提高新材料的研发效率，集中力量突破航空材料领域的关键核心技术，将有效推动国内航空新材料研发，为中国高端制造、航空人才培养做出贡献，为国家大飞机事业发展做出贡献。

中铝科学院总经理范云强表示，作为中铝集团科技创新体系的核心机构，中铝科学院将加速推动航空材料领域技术转型升级，为航空制造业高质量发展蓄势赋能。

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