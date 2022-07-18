财政部、水利部拨付水利救灾资金4.68亿元 支持各地切实保障防洪安全
2022年07月18日20:21 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，财政部、水利部拨付水利救灾资金4.68亿元，支持广东等10个省（区、市）做好水毁修复工作，切实保障防洪安全。
据介绍，今年入汛以来，我国强降雨过程多，珠江发生流域性较大洪水，北江发生特大洪水，西江发生4次编号洪水，长江流域湘江、赣江也相继发生编号洪水，四川发生两次6级以上强震，水利工程水毁震损严重，防汛形势严峻。
对此，财政部、水利部迅速调度各地受灾情况，及时研究救灾资金分配方案，下达水利救灾资金用于支持受灾地区水利工程设施修复等救灾工作，及时恢复防洪功能。
国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，据预测，“七下八上”期间，松花江流域、淮河流域沂沭泗及山东半岛诸河、黄河支流大汶河、新疆阿克苏河等可能发生较大洪水，黄河中下游、淮河、辽河、海河南系、长江支流汉江和滁河、云南澜沧江等可能发生超过警戒水位洪水，珠江流域、海河北系及滦河、太湖等可能发生区域性暴雨洪水。
“相关部门要迅即进入防汛关键期工作状态，提前做好‘七下八上’防汛关键期水旱灾害防御应对准备。始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击‘四不’目标，坚决守住水旱灾害防御底线。”李国英说。
(责编：乔业琼、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国资委：国企改革三年行动主体任务基本完成
- 人民网北京7月18日电 （黄盛）7月16日至17日，国务院国资委举办了中央企业负责人研讨班，总结上半年工作，部署下半年重点任务。会上，国务院国资委相关负责人表示，截至5月底，中央企业改革三年行动举措完成率达94.7%，主体任务基本完成。…
相关新闻
- 评论
- 关注