人民网北京7月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，财政部、水利部拨付水利救灾资金4.68亿元，支持广东等10个省（区、市）做好水毁修复工作，切实保障防洪安全。

据介绍，今年入汛以来，我国强降雨过程多，珠江发生流域性较大洪水，北江发生特大洪水，西江发生4次编号洪水，长江流域湘江、赣江也相继发生编号洪水，四川发生两次6级以上强震，水利工程水毁震损严重，防汛形势严峻。

对此，财政部、水利部迅速调度各地受灾情况，及时研究救灾资金分配方案，下达水利救灾资金用于支持受灾地区水利工程设施修复等救灾工作，及时恢复防洪功能。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，据预测，“七下八上”期间，松花江流域、淮河流域沂沭泗及山东半岛诸河、黄河支流大汶河、新疆阿克苏河等可能发生较大洪水，黄河中下游、淮河、辽河、海河南系、长江支流汉江和滁河、云南澜沧江等可能发生超过警戒水位洪水，珠江流域、海河北系及滦河、太湖等可能发生区域性暴雨洪水。

“相关部门要迅即进入防汛关键期工作状态，提前做好‘七下八上’防汛关键期水旱灾害防御应对准备。始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击‘四不’目标，坚决守住水旱灾害防御底线。”李国英说。

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