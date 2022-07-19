本报记者 庄雪雅

在多瑙河畔的古城斯梅代雷沃，河钢集团塞尔维亚钢铁公司（以下简称“河钢塞钢”）热轧车间里，机器轰鸣、钢花飞溅，工人们在一丝不苟地工作。河钢塞钢的货运码头上，货船装卸原料，一派繁忙景象。

河钢塞钢的前身是拥有百年历史的斯梅代雷沃钢厂，后因经营不善而连年亏损。2016年4月，中国河钢集团收购斯梅代雷沃钢厂，并在短短半年内实现扭亏为盈，5000余名员工重返工作岗位。带领钢厂成功转型的是一个仅有9人的中方管理团队，他们坚持不懈、辛勤付出，赢得了当地同事的信任。

河钢塞钢执行董事宋嗣海仍然清晰地记得6年前初次走进钢厂时的场景：“钢厂虽然经营不善，但当地工人仍能用上世纪70年代老旧的轧机生产出A4纸厚度的钢板，这样的工艺难度证明了这些员工都是企业的财富，我们一个也不能放弃。”团队下定决心，一定要把钢厂的所有工人留住、用好。

接手钢厂之初，无论是经营模式、生产技术，还是市场对接、财务结算，都是团队面临的新课题。其中亟待解决的是早日恢复生产，和塞方伙伴建立信任关系。此前，钢厂仅有一台高炉在运转，生产能力不及原有设计能力的1/3。基于对市场的研判，团队决定重启停产多年的2号高炉，充分释放产能。副总经理王连玺表示，2号高炉点火开炉1个月后，粗钢产量就翻了一番，这点燃了钢厂员工的工作热情。

恢复生产的同时，团队对钢厂设备逐一进行诊断分析和改造升级。首席技术官赵凯星带领技术人员守在生产一线，严把每道关口，“以粗轧机为例，经过大修后不但能够保持生产的连续性，还把热轧产品的不合格率从0.14%降到0.03%。”

中方管理团队从河钢集团引入20多项技术和管理制度，在挖潜增效方面下足功夫。一直以来，钢厂都用精料制钢，成本居高不下。生产运营及采购总监魏东明引入全成本核算理念，实施废渣配比再利用，用“经济料”产出更高标准的钢材，一年就能节省3000万美元以上。市场部部长高峰广泛调研钢铁市场，将月产千吨的钢板“边角料”成功出售……

“中国伙伴带来了更长远的计划、更精细化的管理制度和更成熟的发展理念。”河钢塞钢首席运营官瓦拉丹·米哈伊洛维奇说。

一炉又一炉耀眼的钢火，见证了斯梅代雷沃钢厂的转变。自2016年底以来，河钢塞钢钢铁年产量从50余万吨提高到最高177万吨；2018年，河钢塞钢首次成为塞尔维亚第一大出口企业，优质钢材出口到30多个国家和地区。

中方管理团队将“利益本地化、用人本地化、文化本地化”的理念融入河钢塞钢的日常经营管理，钢厂创造的经济效益主要用于企业扩大再生产、生产设施再完善、员工待遇再提高。据统计，斯梅代雷沃10万人口中，有2万多人的工作与河钢塞钢有关联，钢厂的重生为当地的发展注入了新动力。

一个团队盘活一家钢厂，一家钢厂振兴一座城市。公司成立两周年时，团队收到了一名当地员工亲手制作的礼物。年届八旬的退休职工扬科维奇握着高峰的手，还向他展示家中珍藏的两国国旗。老人说，自己曾遭受挫折，生活贫困，如今家里四代人都在钢厂工作，日子过得红红火火。许多员工的孩子都开始学习中文，希望长大后前往中国留学……

对于中方管理团队的每个人来说，一方面是与塞尔维亚朋友们朝夕相处结下深厚友谊，另一方面是对远隔万里的亲人们充满思念和愧疚之情。每逢佳节，他们在忙碌一天后一起吃顿饺子，算好时差给家人拨个视频电话。一年又一年，他们坚守在河钢塞钢这个“远方的家”，把对故土和亲人的眷恋化为工作的动力。

作为共建“一带一路”、推进国际产能合作的践行者，河钢塞钢中方管理团队从未停下前进的脚步，钢厂技术经营指标持续提升。如今，一座更加绿色、资源配置更加高效的现代化钢厂正在加速崛起。

宋嗣海说，团队将继续努力开拓，不断奏响中塞合作“钢铁交响曲”的强音。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)