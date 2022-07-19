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任长忠（左一）在给学生讲解燕麦育种技术。

王野村摄

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任长忠，1964年生，吉林白城人。国家燕麦荞麦产业技术体系首席科学家、吉林省白城市农业科学院院长。30多年坚守农业科研和生产第一线，取得科研成果50多项，带动了我国燕麦荞麦科研水平和产业竞争力快速提升，推动了燕麦荞麦产业创新融合发展。曾荣获全国优秀科技工作者、全国先进工作者、全国五一劳动奖章等荣誉。

7月18日晚，国际知名学术期刊《Nature Genetics》（《自然·遗传学》）在线发表了研究论文《基于参考基因组揭示六倍体燕麦的起源和进化》。

这篇研究论文来自于国家燕麦荞麦产业技术体系首席科学家、吉林省白城市农业科学院院长任长忠带领的团队。四川农业大学和白城市农业科学院联合开展的燕麦研究，首次破译了六倍体栽培裸燕麦的基因组，并研究了六倍体燕麦的起源与亚基因组进化，破译裸燕麦基因密码。

“一定要把起源于我国的六倍体裸燕麦基因组测序工作，在全世界率先完成。”任长忠说。

“严酷的条件，更能塑造优秀的品种”

白城市农科院位于吉林省西部。1988年，任长忠大学毕业后被分配到这里，双脚扎进泥土中，至今已工作34个年头。

“燕麦的根系最长达2米，能很好地耐贫瘠、耐盐碱。在低肥力土壤中，燕麦比其他粮食作物产量高。”1998年前后，当发现燕麦更耐贫瘠和盐碱的特性后，任长忠锁定了研究目标。他也像燕麦一样，扎根在白城这片土地上。

当时，我国燕麦种植面积不大，燕麦育种研究一度被认为没什么前途。农科院展厅内，陈列着一排取自当地的各类土壤样本，清晰展示了1米深的土壤状态。“白城这块是个‘锅底’，周边冲积土堆积，形成了丰富的土壤类型。”任长忠说，这里就是他做研究最好的地方。

白城地区干旱少雨，土壤风化、沙化、碱化严重。通过在白城贫瘠的土壤中不断选育，任长忠将燕麦的优势特性进一步提升，“严酷的条件，更能塑造优秀的品种。”任长忠说。

扎根白城，取得科研成果50多项，任长忠逐步成长为国家燕麦荞麦产业技术体系首席科学家。在国外交流学习时，有人劝任长忠留下工作，回国后，国内不少科研机构也邀请他，但都被他拒绝了。

“我想留在家乡的田间地头，真正为乡亲们做点事。”任长忠选择回到家乡，并坚守至今。

2007年，任长忠远赴西藏，帮助开展燕麦示范种植项目培训指导工作。刚开始，推广燕麦遇到不少困难，于是他带领团队到日喀则的曲美乡，开辟了一块1000亩的燕麦示范种植田。

高原缺氧，水土不服，任长忠都不放在心上，依旧深入田间。他制定了示范方案和栽培技术规程，并开展示范种植试验。收获季节，看到燕麦结出了饱满的籽粒，农牧民们竖起了大拇指：“相比种青稞，种燕麦一亩地能多收入400多元。”

根在白城，任长忠却带着燕麦种子，在更广阔的土地播撒，目前已推广至10多个省份，种植面积已达1200多万亩。

“一定要带动燕麦研究的整体发展与提升”

燕麦是优质谷类作物，又是重要的饲草作物，还不与传统作物争地。“小燕麦，用处大，在应对粮食安全挑战中能发挥独特作用。”任长忠评价说。

每年6月是燕麦开花的季节，任长忠整天顶着烈日，拿个小镊子在田间做杂交组合试验。任长忠创造性地提出“燕麦带芒标记性状集成优选技术”，大大提高了育种成功率。同时，他摸索出提高育种效率的新途径：春播—夏繁—南繁。正常条件下，12年才能培育一个燕麦品种。“北育南繁无休止，春夏秋冬不等闲”，任长忠像候鸟一样迁徙于南方、北疆，一年三季完成3年的科研任务。

“一定要把种质资源牢牢地掌握在我们自己手里。”如此拼命奔波，任长忠创新培育出了不同类型燕麦，有耐旱型的、耐盐碱型的、水浇型的、兼用型的；有的适用食品加工、有的适用植被恢复、有的在东北地区一年“两季双熟”……

随着燕麦育种研究的突破，任长忠参与的国家项目越来越多。2005年，任长忠被选为原农业部948燕麦重大项目首席专家，拿到了近600万元的科研经费。

“当时，我国燕麦研究还处于低谷，从事燕麦研究的科研单位为数不多，大多缺少经费，举步维艰。”任长忠看见许多宝贵的燕麦种质资源“闲置”在仓库中，育种创新几近停滞，便毅然决定把科研经费分配给7个省份的8家科研和教学单位。

“一定要带动燕麦研究的整体发展与提升。”任长忠不断地将科研资金向全国其他的燕麦科研机构投入，并建立起了国内第一支燕麦研究团队。团队由十几个人发展到17个省份的31家科研和教学单位共500多人，任长忠作为首席科学家，带头建立了国家燕麦荞麦产业技术体系，依托白城市农科院，建立了国家燕麦荞麦产业技术研发中心。

如今，任长忠带领的团队选育出燕麦荞麦新品种60多个，制定出栽培技术、生产标准等40多项。

“做好加工转化，燕麦的产品才能更加丰富”

在白城市农科院展厅，陈列着各种类型的燕麦产品，从燕麦片、燕麦米、燕麦饮料等食品，到燕麦化妆品等，小小燕麦粒变化万千。

“做好加工转化，燕麦的产品才能更加丰富。”立足燕麦科研，任长忠也努力转换角色，忙完田里科研，就到企业看研发，再到市场上调研燕麦产品。

目前，任长忠带领团队将企业和市场需求与体系技术供给紧密对接，解决企业生产中的技术问题，带动燕麦产业发展。

今年春天，白城市农科院向国内燕麦市场的一些企业进行品种授权。由白城市农科院选育的燕麦品种21E487，将成为共同打造的优质燕麦专属品种。

如今，白城燕麦系列化妆品企业、燕麦大众主食产品企业、燕麦白酒厂等企业纷纷落地，白城市农科院以科企联合的方式，进行燕麦产品开发和市场拓展，带动燕麦产业在白城集聚。

“来白城落户的企业，咱们农科院免费提供技术支持。”任长忠决心服务好企业，助力家乡发展，瞄准大众化食品、高附加值产品加工，带动白城地区燕麦种植，让农民增收致富。在任长忠的带领下，白城市农科院构建了以“燕麦种质创新—专用品种选育—优良品种繁育—优质基地建设—科企联合创业—生产主导产品—创新特色产业”为基本链条的产业发展模式。

国家燕麦荞麦产业技术研发中心以白城市农科院为技术依托单位，组建了全国“产学研”产业技术体系，进行科研成果转化和技术推广。至今，该中心带动具有一定规模的燕麦加工企业从最初的十几家增加到目前的300多家，同时带动50多个国家级贫困县、2万多户贫困户增收脱贫。

■记者手记

用更好的技术，种出更好的粮食

采访中，任长忠总是情不自禁地说起自己小时候的经历。在白城市的贫困农村长大，任长忠对父辈们在贫瘠土地上的艰辛耕种，记忆犹新。

在贫瘠的土地上塑造出优秀的品种，这得益于农业科研的进步与发展。浓浓乡情在心底扎根，任长忠日复一日地坚守在田间地头，带领团队攻克一个又一个科研难题，迎接一年又一年的丰收。帮助农民用更好的技术，种出更好的粮食，任长忠用真情和汗水，真正把论文写在了大地上。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)