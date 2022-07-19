本报记者 龚仕建

前段时间，陕西英华实业有限公司受疫情影响，没法及时收回资金。在企业为还贷续贷发愁时，省级政府性融资担保基金向其发放了600万元短期流动性支持资金。“融担基金不仅利率低而且方便，为我们解了难题。”英华实业有限公司负责人告诉记者。

近年来，陕西通过担保增信、直接贴息、风险分担等方式，引导撬动金融资源流向重点支持领域，不断提升普惠金融服务的覆盖面、可获得性。近日，财政部公布2022年中央财政支持普惠金融发展示范区绩效考核结果，陕西在西部13个省份中位列第一名。

自2017年以来，陕西省各级财政部门累计为政府性融资担保机构增加资本金139亿元，体系成员注册资本达到264亿元；设立2亿元省级风险补偿资金池，对市县建立风险补偿资金池给予50%的奖励，对担保机构发生的风险按比例补偿，提升担保机构抗风险能力。2021年，陕西省政府性融资担保机构平均担保费率降至0.92%，远低于商业担保费率。

据了解，陕西设立10亿元规模的省级政府性融资担保基金，通过股权投资、短期流动性支持等，进一步缓解小微企业融资难题。其中，短期流动性支持业务有效缓解了小微企业融资转贷过程中的难点和堵点，目前已落地业务12笔，转贷金额达4530万元。

当地还引入政府性融资担保机构参与创业担保贷款业务，缓解部分地区担保基金不足等问题，将小微企业创业担保贷款额度提高至1000万元，并不断降低贷款门槛，推动创业担保贷款量扩面增。

陕西省财政厅金融处处长孟选莉介绍，为了引导银行加大信贷投放力度，陕西省建立两类风险分担补偿机制：一是对政府性融资担保业务的风险分担。担保业务发生风险后，按省再担保公司、担保机构、合作银行、财政部门分别承担40%、30%、20%、10%的比例分担风险；二是直接对银行贷款进行风险分担补偿。陕西省设立8亿元小微企业银行贷款风险补偿资金，对四家地方法人银行利用再贷款向小微企业新发放的贷款产生不良的，给予一定比例的风险补偿。截至2021年年底，共发放贷款227亿元，风险补偿资金放大倍数28.4倍。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)