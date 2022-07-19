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数实融合从消费迈向生产

2022年07月19日05:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月18日电　（记者徐佩玉）《2022数实融合趋势观察》报告近日发布。报告指出，数实融合趋势正从消费端延伸至生产端、从大企业延伸至中小微企业，成为企业降本增效提质、提升竞争力的新动能。

　　智能调度让一条生产线可以生产不同款式的服装，数字化果园可以实时监控温度、湿度、土壤等外部环境状况……报告认为，随着中国数字基础设施不断完善，物联网、人工智能等数字技术不断成熟，企业应用数字技术优化管理决策、生产方式、产品品质的能力不断增强，数实融合正在打通企业数字化“最后一公里”。

　　近年来，数字经济作为国民经济的“稳定器”“加速器”作用逐渐凸显。2021年，我国数字经济规模已经达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%。报告指出，数字经济与实体经济的融合发展，既需要数字技术更加高精尖、做强数字经济向纵深发展的势能，也需要数字经济不断向传统产业“引水”，让数实融合的趋势变成更多扎实的行动案例。

　　日前，阿里巴巴举行“数实融合新趋势”研讨会并发布了这个报告。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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