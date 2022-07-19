本报记者 李 婕

日前，由江苏启东中远海运海工为马来西亚改装的大型浮式生产储卸油船“猎鹰”离开码头，前往浙江绿华山码头进行海水系统调试及舱室强度试验。

许丛军摄（人民视觉）

“专业化整合”成为目前中国国有经济结构调整的关键词。

整合中重稀土资源组建中国稀土集团，统筹中央企业相关资源组建中国星网，整合油气管网资源组建国家管网集团……过去10年间，先后有26组47家中央企业实施战略性重组和专业化整合。

新企业集团横空出世的同时，央企之间、央企内部围绕专业化整合进行着一系列重大调整。通用技术集团承接国有企业医疗机构，成为医疗健康领域的领军企业；中国建材整合集团内部资源，所属新天山公司成为全球最大的水泥上市公司。用国务院国资委有关负责人的话说，近年来央企专业化整合“方式新、力度大、效果好”。

7月12日，涵盖25家央企的13组专业化整合项目集中签约，央企专业化整合继续释放加速信号。

边界清晰、主业精锐，新央企集团发力

97家央企中，不少企业的诞生、发展本身就是对专业化整合的诠释。

2016年重组前，中远集团与中海集团2家企业面临产业链高度重叠、资源分散、资产情况错综复杂等问题。通过重组及后续兼并收购，整合后的中远海运集团成为全球最大综合航运企业。“集团聚焦主责主业，快速、同步推进核心业务板块整合。”中国远洋海运副总经理冯波说。

经过持续的专业化重组，2016-2021年，中远海运集团净利润年均复合增长57%，在2021年《财富》全球500强排名231位，较2016年提升234位。

中国建材集团2016年由原中国建筑材料集团和原中国中材集团2家央企专业化整合而成，目前已发展为全球最大建材制造商，在世界500强中稳居全球建材行业榜首。

“打造边界清晰、主业精锐、具有产业链控制力的主产业平台。”中国建材副总经理魏如山说，专业化整合提高了中国建材的竞争力、影响力。

国务院国资委数据显示，党的十八大以来，已有26组47家中央企业实施战略性重组和专业化整合，央企数量从10年前的117家调整至97家。“中央企业聚焦服务国家战略、推动国有经济布局结构优化、促进经济高质量发展，实施了一批专业化整合项目，方式新、力度大、效果好，得到了社会各界的高度肯定和资本市场的充分认可。”国务院国资委副主任翁杰明说。

通过专业化整合——

央企在重点领域服务保障大局的能力切实提升，“顶梁柱”和“压舱石”作用充分发挥。整合组建后，中国稀土集团护航重要战略资源安全，中国星网集团助力通信产业发展，国家管网集团支撑油气保供能力持续增强。

国有资本进一步向重要行业关键领域集中，资源配置效率和发展质量效益有效提升。鞍钢重组本钢后，粗钢产能跃居国内第二、世界第三，进一步提升产业集中度，“南有宝武，北有鞍钢”的钢铁产业新格局加快形成。

供给补短板、优结构、提质量，促进“双循环”更加畅通。中国物流集团由中央企业物流资源整合组建而来，有效增强基础物流保障能力，推动现代流通体系加快构建。

打破混业经营，“一企一业”“一业一强”

一些央企集团经过多年发展，业态多样。为进一步提升核心竞争力，专业化整合既聚焦内部，也向外“交流”，整合资源，形成合力。

向内——

一位央企负责人坦言：“有的子企业在发展过程中形成了主责主业不够聚焦、资源配置分散等问题。”在推进内部专业化整合时，部分央企已经明确，原则上一个业务板块只保留或成立一家专业化公司，致力于“一企一业、一业一企、一业一强”。

“两材”合并之初，由于历史原因，集团的水泥业务分散在8家公司，造成资源配置低效、机构人员重复。为此，中国建材分步整合，先将非上市水泥公司的资产全部注入新疆天山水泥股份有限公司，而后针对上市水泥公司实施整合，打造出一家全球最大的水泥上市公司，形成市场优势地位。

有同类业务的“立”，也有混业经营的“破”。

由于历史原因，国药集团所属各生物制品研究所和上市公司天坛生物均从事疫苗和血液制品业务，长期混业经营制约了两个专业领域的高质量发展。天坛生物的疫苗业务连续亏损，各所的血液制品缺乏竞争力。国药集团下决心实施战略重组，将血液制品业务集中于天坛生物，将原天坛生物疫苗业务分拆组建了北京生物制品研究所，两家企业自此走上专业化发展道路。重组后，天坛生物迅速成长为国内最大的血液制品生产企业，经营业绩长期保持两位数增长。“打破混业经营，聚焦功能定位，提升了企业的专业化发展水平。”国药集团董事长刘敬桢说。

向外——

央企间专业化整合，提升国有资本配置效率。

2018年以来，通用技术集团聚焦医疗服务领域的战略布局，积极参与国有企业办医疗机构改革，与20家央企和地方国企合作，承接339家医疗机构，快速发展为床位数量领先、网络覆盖全、全产业链特征明显的央企医疗集团。

有序开展并购重组，优化布局补齐高质量发展短板。

在研发制造领域，国药集团通过对太极集团等骨干企业的投资并购，补齐产业短板，成为中国最大的中药生产企业。中国远洋海运收购东方海外国际和胜狮货柜，在集装箱市场“一箱难求”时赢得主动，为疫情下畅通进出口贸易发挥重要作用。“要聚焦更大范围优化资源配置，推动中央企业与外部资源有机结合。”翁杰明说。

有进有退、合理流动，避免“铺摊子”

7月12日，中央企业深化专业化整合工作推进会在北京举行。会上，涉及数字科技、通航业务、能源装备、供应链等领域的13组整合项目集中签约，央企专业化整合再次释放满满的加速信号。

“当前，国内国际环境中一些突发因素超出预期，全球市场剧烈波动，产业链供应链稳定遇到极大挑战，经济形势更加复杂严峻。”翁杰明说，在此背景下，深入实施行业领域更广、参与层面更宽、精细程度更高的专业化整合，有利于中央企业进一步提升核心竞争力，推动产业转型升级，对于落实国家战略、服务发展大局具有重要意义。

国资委方面表示，下一步工作的总体目标是：通过专业化整合，有效解决中央企业之间的同质化竞争、重复建设等问题，让央企主责主业更加聚焦，产业结构更加清晰，形成一批专业水平高、创新能力强、引领作用突出的“专精特新”子企业，打造一批具有全球竞争力的世界一流企业。

从实现方式看，未来专业化整合仍将有进有退，合理流动。

进的方向清晰。深入开展企业间同一业务或同质业务的整合，在检验检测、医疗健康、装备制造、人工智能、新能源、云计算、钢铁、物流等重点领域和战略性、前瞻性新兴产业加快培育竞争能力强、资源配置优的一流企业。瞄准高水平、导向性产业，围绕重点环节和关键要素开展专业化整合，促进产业链创新链深度融合，提升产业链供应链韧性和竞争力，加快打造“链长”企业。

退的标准明确。杜绝盲目多元化发展，对超出主业范围且不符合战略安排的业务，尽快与有相关主业的中央企业实施整合或退出，避免“铺摊子”。对财务、运营、技术等方面关键指标明显低于行业平均水平的业务板块，加大与行业内处于引领地位中央企业的整合力度。

翁杰明表示，未来推进专业化整合，将进一步创新工作方式方法。对于整合难度较大的，可采取先托管再整合等过渡安排，实现“小步快走”；对于“两非”“两资”（即非主业、非优势，低效资产、无效资产）可以探索先止血再救助、先处置再重整；对于不同类型资产可采取打包或分拆等方式灵活处理，推动整合有效实施。

(责编：杨光宇、胡永秋)