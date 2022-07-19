原标题：以“建设者”身份和“做长远”战略思维推动 交通银行与雄安新区战略合作迈入新阶段

7月15日，交通银行河北省分行与雄安新区改革发展局签署战略合作框架协议，标志着交行与雄安新区的战略合作进入新的发展阶段。河北省委常委、副省长、雄安新区党工委书记、管委会主任张国华，交通银行党委副书记、行长刘珺出席签约仪式并讲话。新区及雄安集团领导田金昌、吴海军、王纪平、杨慧卿，交通银行党委委员、副行长钱斌，董事会秘书顾生出席活动。

根据协议，双方将共同推进雄安新区重大项目和基础设施建设，加快落实北京非首都功能疏解，建设绿色宜居和智能城市。交行将充分发挥自身优势，为雄安新区创新公共服务供给机制、提高保障和改善民生水平，提供全方位优质金融服务。

刘珺表示，作为国有大行，服务好雄安新区的建设，也是党中央赋予交通银行的职责和使命。交行将充分整合各项资源，提供差异化特色化金融服务，在金融科技、离岸业务等方面积极创新，在高精尖、试验性强、需要攻坚克难的行业和领域与新区加强联动，以“建设者”身份和“做长远”战略思维助推新区实体经济发展，促进新区各项建设工作提速增效。

张国华表示，新区设立以来，交行主动对接新区规划建设需求，在金融科技创新、新区金融对外开放和数字雄安建设等领域开展了大量卓有成效的工作。当前，雄安新区正按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，统筹推进重点片区和重大项目建设，稳妥有序承接北京非首都功能疏解。希望交行继续充分发挥自身在金融、软件、信息技术等方面的人才、资源优势，推动新区加快形成金融要素市场，发展新兴数字产业，为雄安新区高标准高质量建设发展提供有力金融支撑。

(责编：董童、李源)