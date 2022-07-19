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工信部：继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度

2022年07月19日11:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者赵竹青）今天上午，工业和信息化部信息通信管理局负责人王鹏在国新办发布会上表示，加快新型数字基础设施建设。按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

王鹏表示，为加快我国建数字经济发展，工信部将深入实施创新驱动发展战略，牢牢掌握关键核心技术自主权，突破一批“卡脖子”关键领域，培育一批具有竞争力的生态主导型企业，增强产业链供应链韧性和竞争力。

面向行业应用需求，推动数字经济与实体经济融合。深入开展制造业数字化转型行动和中小企业数字赋能行动，拓展工业大数据应用场景，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业，构建大中小企业融通发展的格局。

激发数据要素的活力和潜力，增强经济发展的新动能。支持央企、互联网企业开放市场亟需数据，遴选一批地区和行业开展数据管理国家标准贯标试点，提升全国数据供给体量和质量。发布数据要素应用场景指引，夯实数据要素流通保障。

加强数字经济治理，营造良好的产业发展生态。聚焦建制度、强监管、保安全，提升数字经济治理能力。深化数字经济领域国际合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，推动构建网络空间命运共同体。

(责编：赵竹青、高雷)

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