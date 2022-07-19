原标题：新华全媒+｜坚定信心，巩固企稳回升势头——全国政协委员分析当前经济热点

日前发布的中国经济半年报备受瞩目。当前经济形势怎么看？如何确保经济运行在合理区间？全国政协经济委员会18日举行媒体见面会，全国政协经济委员会副主任刘世锦、苗圩，全国政协常委胡晓炼，全国政协委员刘尚希就一些经济热点问题发表了看法。

“上半年以来，我国经济增长面临着极为严峻的挑战，消费尤其是接触型消费受到较大冲击，民间投资乏力，稳外贸困难加大。面对经济下行压力，党中央、国务院及时出台稳增长政策措施，各地区各部门迅速行动、有效落实，5月份以来，经济运行逐步企稳回升。”胡晓炼说。

国家统计局数据显示，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度同比增长0.4%。

“各种超预期因素冲击下，我国经济依然实现了正增长，并且不乏亮点，如新能源汽车、太阳能电池产量较快增长，全国居民人均可支配收入增速高于经济增速，这反映出我国经济的韧性。”刘尚希说。

刘世锦表示，现阶段，我国的结构性潜能依然很大，比如加快都市圈、城市群发展，补上基础产业效率、中等收入群体规模、基础研发能力等方面的短板等等。我国仍然处在现代化建设的重要机遇期，市场规模大、产业配套全、对冲回旋余地能力强、创新资源集聚快等优势将会保持并持续增强。“我们有条件也有信心实现短期和中长期的发展目标。”他说。

今年3月份以来，受疫情散发、消费信心不足等因素的影响，4月份汽车产销量大幅下滑。党中央、国务院高度重视，及时出台扎实稳住经济的一揽子政策措施，相关部门也相继推出了系列举措促进汽车消费。

苗圩表示，随着疫情防控成效和相关政策效应显现，6月份我国汽车生产已经全面恢复到正常水平，市场信心在恢复。

量大面广的中小企业是我国经济韧性的重要支撑，是激发创新的重要力量。苗圩表示，上半年，围绕促进中小企业的发展，各方面出台了不少好的政策，当务之急是要把这些政策落实好。

消费是拉动经济增长的主引擎。胡晓炼说，“可以预期，随着一系列政策落地见效，相关消费可以较快复苏，恢复常态。”

保供稳价关乎国计民生，是保持经济运行在合理区间的主要支撑。在国际通胀居高不下的背景下，上半年，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.7%，低于全年3%左右的预期目标。

刘世锦表示，我国是一个超大型的经济体，商品和服务市场供给能力总体充足，各级政府调节供求的能力比较强，有能力继续保持物价运行在合理区间。

防范化解金融风险事关全局。胡晓炼表示，有关部门数据显示我国发生系统性金融风险的可能性很低，但不可以掉以轻心。

“党中央对防范化解金融风险高度重视，不仅有具体方略，还有明确指导、清晰要求以及重大部署，一定要结合实际把这些措施贯彻落实好。”胡晓炼说。

(责编：赵竹青、陈键)