原标题：《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》提出保障旅游休闲时间等10项重点任务

新华社北京7月18日电（记者徐壮、安蓓）记者18日获悉，国家发展改革委、文化和旅游部近日联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》，旨在进一步优化我国旅游休闲环境，完善相关公共服务体系，提升产品和服务质量，丰富旅游休闲内涵，促进相关业态融合。

纲要提出部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给、完善旅游休闲设施、发展现代休闲业态、提升旅游休闲体验、推进产品创新升级、持续深化行业改革、不断加强国际交流等10项重点任务，具体包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善休闲服务设施、发展新兴休闲业态、实施旅游休闲高品质服务行动、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措，进一步激发旅游休闲发展内生动力。

据介绍，《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》的印发，将加快推进国民旅游休闲高质量发展，更好满足人民群众的美好生活需要。

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