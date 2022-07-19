被誉为“中国智能科学技术最高奖”的第十一届吴文俊人工智能科学技术奖16日在京揭晓，66个获奖项目及个人受到表彰奖励，中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤获吴文俊人工智能最高成就奖。

在7月16日在京举行的第十一届吴文俊人工智能科学技术奖颁奖盛典上，中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤获颁吴文俊人工智能最高成就奖。主办方供图

第十一届吴文俊人工智能科学技术奖还包括吴文俊人工智能杰出贡献奖3项，并面向人工智能自然科学、技术发明、企业技术创新工程项目等开设奖项。

潘云鹤是我国智能CAD和计算机美术领域的开拓者，提出了形象思维、综合推理和视觉知识等理论，对传统人工智能内涵和外延进行拓展，并提出人工智能2.0的技术新方向、新形态。

在获奖感言中，潘云鹤表示，诞生于1956年的人工智能正走向2.0，并正在成为引领本轮科技革命与产业变革的战略性技术、驱动性力量，“这是一个人工智能科技大显身手的时代”。

近年来，我国人工智能发展取得积极成效，关键核心技术取得重要突破，一些标志性产品创新能力持续提升，产业体系进一步完善。与此同时，人工智能与制造、交通、医疗、民生等领域加速融合，有力推动了我国多个行业的数字化、智能化转型。

吴文俊人工智能科学技术奖由中国人工智能学会2011年发起设立。该奖项由我国智能科学研究的开拓者和领军人、首届国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士吴文俊命名。该奖项每年评选一次，迄今先后授予477个单位及行业机构、425个创新成果和项目、1697名学者及专家表彰奖励。

(责编：赵竹青、陈键)