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“清朗·2022年暑期未成年人网络环境整治”专项行动启动

2022年07月19日08:09 | 来源：新华网
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原标题：“清朗·2022年暑期未成年人网络环境整治”专项行动启动

7月18日拍摄的“清朗·2022年暑期未成年人网络环境整治”专项行动启动仪式现场。新华社记者 李鑫 摄

新华社北京7月18日电（记者王思北）“清朗·2022年暑期未成年人网络环境整治”专项行动18日在京启动。记者从启动仪式上获悉，专项行动为期2个月，将聚焦未成年人使用频率高的短视频、直播、社交、学习类APP、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决人民群众反映强烈的涉未成年人问题乱象。

“清朗·2022年暑期未成年人网络环境整治”专项行动启动仪式由中央网信办、国务院未成年人保护工作领导小组办公室、教育部、共青团中央、全国妇联联合举行。

记者了解到，此次专项行动包括严格管控侵犯未成年人个人隐私问题、严厉查处诱导未成年人参与直播打赏、查处向未成年人提供网络游戏账号租售服务信息等10个方面整治重点。

其中，严格管控侵犯未成年人个人隐私问题，将查处对未成年人人身攻击、侮辱谩骂等网络欺凌行为，清理对未成年人造成不良导向的污言秽语等内容。严肃查处利用“网红儿童”牟利以及让未成年人做出不雅姿势、性暗示动作吸引流量问题，整治诱导未成年人做危险动作等行为。同时，还将督促网站平台不得为未满16周岁的未成年人提供网络主播服务，严厉查处诱导未成年人参与直播打赏的问题。

(责编：赵竹青、陈键)

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