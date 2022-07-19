原标题：上市公司呈现稳健发展势头

A股上市公司上半年业绩预告陆续披露。数据显示，截至7月14日，沪深两市已有677家公司发布上半年业绩预告，其中业绩预喜的公司占比超六成。

业内人士表示，在新冠肺炎疫情起伏反复、国际经济形势严峻复杂的背景下，上市公司上半年生产经营受到一定影响，但在我国各项纾困政策举措的支持下，上市公司业绩呈现稳步恢复态势，多家新能源相关公司业绩有望实现大幅增长，彰显出我国经济发展的强大韧性和潜力。

上市公司业绩稳步复苏

上市公司是实体经济的“基本盘”，是推动我国经济增长的“动力源”。从上半年业绩预告看，上市公司保持稳定发展势头，新能源、半导体等产业成长迅速，为我国经济行稳致远发展注入了新动能。

数据显示，在已披露业绩预告的677家公司中，有318家公司预增、40家公司扭亏、65家公司略增、13家公司续盈，合计436家预喜，预喜比例超过64%。其中，新能源、化工、半导体等行业公司增势喜人，有望交出亮丽“成绩单”。

“当前较高比例的上市公司预喜，虽然有业绩披露率尚低的原因，但仍反映出在宏观经济严峻复杂背景下，A股上市公司尤其是非金融企业整体增长质量相对较好，经营业绩更有韧性。”中金公司研究部董事总经理、策略分析师李求索认为。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，经过40多年的改革开放，我国经济底子相对坚实，持续发展的基础相对雄厚。我国企业经过市场经济的锻炼，部分企业具备了应对市场困境的能力，能够适时适度有效地调整战略和优化业务。

值得关注的是，在已披露的业绩预告中，按下限口径计算，至少有204家公司净利润有望实现翻倍，其中更有13家公司预计净利润同比增长达10倍以上。

对于此类业绩实现大幅上涨的公司，李求索指出，一方面绿色转型和制造业升级相关领域整体保持较高业绩增长，尤其是光伏产业链、新能源汽车产业链和军工细分领域等，尽管供应链在一定程度上受到局部疫情扰动，但是高景气度和相对旺盛的需求，进一步支持行业整体收入和盈利高增长；另一方面，在稳增长政策支持下，一些受政策支持的领域部分对冲了二季度期间的疫情影响，从中报业绩预告公司来看部分企业已出现业绩增速触底回升迹象。

新能源行业迎发展机遇

从行业看，基础化工、电力设备、电子、机械设备、有色金属等行业预喜占比明显较高，这些公司主要分布在新能源、半导体等“硬科技”领域。

业内人士认为，在能源转型背景下，新旧动能转换加快，以电动车为代表的新能源产业迅猛发展，使得以锂矿为主的资源行业、电池制造和整车行业等都保持了较高的景气度，相关企业也迎来了重大发展机遇。

李求索表示，我国新能源产业链景气度较高，并且高景气度开始从终端需求扩散到上游与材料相关环节，化工行业中与新能源、电池相关的细分行业部分公司有望在上半年实现业绩的大幅上升。同时，在市场环境具备规模效应优势的情况下，我国新能源产业链相关公司在全球竞争力相对较强，因此出口竞争力也较为突出。

“以新能源汽车为例，产业周期仍处在渗透率快速提升阶段，根据国际能源署（IEA）的预测，2020年至2025年的全球新能源汽车销量的复合增长率将达到45%。汽车作为限额以上可选消费的大头，对经济的拉动效果明显。此外，在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加影响下，行业在需求侧、供给侧以及政策层面迎来多重共振，进一步支撑了行业保持高景气度。”粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示。

中汽协发布数据显示，上半年我国汽车出口121.8万辆，同比增长47.1%。其中，我国新能源汽车出口20.2万辆，同比增长1.3倍，新能源汽车呈现出良好发展势头。

陈梦洁认为，以新能源为代表的新动能对经济的拉动作用日益凸显，新能源产业链相关企业发展有望加速推进。我国目前在新能源汽车、光伏、风电等领域的产业链相对完备，目前产业链上已培育形成一批技术领先、成本规模具备优势的龙头公司，有望凭借多重优势实现出海，在“能源革命”中实现换道超车。

多措并举为上市公司纾困

今年以来，受多重因素影响，部分行业经营困难加剧，民营控股和中小上市公司经营发展面临新挑战。在此背景下，证监会等部门出台了一系列举措助力上市公司纾困解难，维护资本市场稳定，支持实体经济健康发展。

4月11日，证监会、国资委和全国工商联发布通知，进一步支持上市公司健康发展，明确提出要营造良好发展环境，稳定企业预期，增进价值回归，稳定投资者预期，各部门积极履职，共同促进市场稳定。

5月20日，证监会发布《关于进一步发挥资本市场功能 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》，提出加大直接融资支持力度、实施延期展期政策、优化监管工作安排、发挥行业机构作用4方面23项政策举措。

与此同时，证券交易所也拿出“真金白银”的减费让利政策支持受疫情影响的上市公司加快恢复发展。自3月份以来，沪深交易所、北交所已经先后发布通知，免收上市公司2022年年费。

“支持上市公司发展对于推动实体经济加快恢复意义重大，证监系统推出一系列助企纾困政策是对于实体经济复苏的重要鼓励，是一剂稳定剂、强心针，可以降低企业的费用负担，进一步激发市场活力，这一方面显示出监管层对于发挥资本市场支持实体经济恢复发展功能的信心，另一方面对于推动上市公司高质量发展也具有积极作用。”田利辉说。

展望未来，李求索认为，可结合当前企业实际经营情况，对受内外部短期客观因素扰动较大的公司继续给予一定政策支持，尤其是已经因客观因素出现业绩较明显波动，且短期依靠自身力量难以有效改善的企业。

“比如在融资层面，针对因客观环境变化受损且资质符合纾困要求的企业，对其股、债的融资条件可以在合理范围内做适当调整，缓解企业现金流和短期债务压力；对已经遭遇明显经营困难的企业，可以鼓励企业通过吸引战略投资者、资产重组等多种形式改善现状；从资本市场建设的角度，还可以通过推动金融产品创新、促进多渠道长线资金入市等方式提升市场流动性和投融资吸引力，进一步提升资本市场服务实体经济的能力。”李求索建议。（记者 马春阳）

(责编：赵竹青、陈键)