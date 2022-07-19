证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易
2022年07月19日08:11 | 来源：新华社
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原标题：证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易
证监会7月18日宣布，已于近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。
证监会信息显示，股指期货和期权是资本市场的风险管理工具，是多层次资本市场的重要组成部分。近年来，我国股票市场规模稳步扩大，投资者风险管理需求随之增加。上市中证1000股指期货和期权，是全面深化资本市场改革的一项重要举措，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善股票市场稳定机制，助力资本市场平稳健康发展。
下一步，证监会将督促中国金融期货交易所做好各项工作，保障中证1000股指期货和期权的平稳推出和稳健运行。
市场机构普遍认为，中证1000股指期货和期权丰富了投资者的风险管理工具，填补了市场风险管理的空白。广发基金表示，相关指数衍生品的推出，能够帮助投资者围绕中证1000相关指数产品开发各类投资策略，追踪相关指数的ETF（交易型开放式基金）规模可能会出现增长。（记者刘慧）
(责编：赵竹青、陈键)
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