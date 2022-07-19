原标题：古DNA线索 揭开1.4万年前“蒙自人”神秘面纱

在万里之遥的中国云南，竟有美洲原住民的古老“亲戚”？

近日，《当代生物学》发表中国科学家近期首次成功测定的“蒙自人”基因组序列的研究成果，表明这一神秘的古人类属于现代人类中已灭绝的母体分支，可能是美洲原住民的起源。

在云南蒙自市郊的黄家山山麓发现的马鹿洞人，又称为“蒙自人”，是迄今发现的生存年代距今最近但特征与现代人明显不同的史前人类。

2008年，云南省文物考古研究所等单位系统采集该地层环境样品和测年材料，结果显示整个马鹿洞遗址的年代范围约在1.8万年至1.3万年前，其中一具典型的头盖骨出土的地层年代约为1.4万年前。

为了揭示“蒙自人”的神秘面纱，中国科学院昆明动物研究所与云南省文物考古研究所、蒙自市文物管理所等单位研究人员合力，对其开展了古DNA遗传学分析。

“古DNA证据表明，‘蒙自人’是亚洲早期现代人的一位女性，而非古老型人类。其线粒体遗传世系属于一种未知的M9*支系，而现生人群的M9支系主要分布于喜马拉雅地区的藏缅人群和东南亚群岛的南岛语族中。”云南省文物考古研究所吉学平研究员说。

“蒙自人”可能代表了早期与中国两大农业人群的共同祖先有遗传关联的狩猎采集者，他们之间有晚更新世的最近共同祖先。“蒙自人”所属的支系是一个独立的M9根部支系，反映了晚更新世东亚南部人群丰富的遗传多样性。

“这是迄今为止华南和东南亚最古老的人类古DNA研究。”昆明动物研究所宿兵研究员介绍，古DNA技术非常明确地告诉我们，马鹿洞人是现代人，而不是尼安德特人或丹尼索瓦人等古人类。研究团队整合已报道的世界现代人群和古DNA大数据，进行系统分析，发现作为晚更新世的“中国南方人”，“蒙自人”与最早的美洲原住民存在深度的古老祖源遗传联系。

原来，从南方的云南马鹿洞到北方的黑龙江流域，约1.6万—1.4万年前的华夏大地上，已经形成了中国人群共享的一种遗传背景格局，这种遗传背景是晚更新世美洲最早定居者的东亚源头，也是美洲原住民最主要的遗传成分。

研究人员据此推测，早期东亚人群可能存在一条沿海岸线从南向北迁徙的路线，最终部分人群跨过白令海峡到达美洲，成为第一批到达新大陆的人。通过重构肤色基因OCA2的一个关键突变的跨时空分布模式，研究人员发现导致比东南亚人群“更白”的中国人群浅肤色的这个突变，最早在约7500年前发生在我国东南沿海地区。随后，作为对高纬度地区紫外线照射强度减弱的遗传适应，该突变的频率在东亚人群中逐渐上升。

“这些结果表明，东亚大陆人群一些如浅肤色等体质人类学表型，可能在约7500年前就已经形成。”宿兵说，这不仅反映了自然选择在最近一万年以来的全新世仍然在影响东亚地区人群的遗传结构和相应的体质表型，同时为中华文明探源工程提供了线索。

(责编：赵竹青、陈键)