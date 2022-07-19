原标题：算清楚了！全球增加林木覆盖固碳潜力很大

在农林复合系统或农业系统中，增加树木覆盖的生态效益具体有多大？

近期，中国科学院昆明植物研究所许建初团队深入研究了农林复合系统的全球固碳潜力，以及增加农业用地的树木覆盖率，提供了最新的全球、区域与国家三个层面农业用地生物量碳汇分析的科学数据。

国际期刊《循环农业系统》近日在线发表了这一研究成果。

“生物质是生态系统中养分与能量循环的物质基础，生物量是碳汇精准计量的关键。农业用地种树或农林复合经营对于改善农业生态系统的生态功能、减排固碳有着重要作用，是应对气候变化的一条重要途径。”许建初研究员介绍。

在全球30亿棵树木中，有近三分之一生长在40亿公顷的郁闭森林之外，这些“森林之外的关键少数林木”，很可能在改善小气候、储存碳汇和增加水文循环方面具有超过其相对生物量的重要功能。这些森林之外的关键少数部分生长在我们的周围——城市、道路与村庄，但大多数在农业用地与牧场，即形成农林牧复合系统。

最近，联合国政府间气候变化专门委员会土地利用报告表明，人们意识到农林复合景观和农用土地树木覆盖的增加与气候变化议程的相关性。人们广泛认为农林复合或农业用地树木覆盖的增加是改善农业生产系统的途径，减少碳排放，将农业生产对环境的影响降到最低，提高鸟类等物种多样性，美化环境。与此同时，增加树木覆盖还能在山区起到护坡、防灾减灾的作用，具有环境、生态和社会经济的多重效益。

研究团队从地上和地下生物量碳的角度，在两种土地利用变化情境下做了进一步分析，并首先在现有的农林复合景观中稍加改良、部分增加树木覆盖率。结果表明，全球树木覆盖每增加1%，农业用地的生物量碳就会增加1.83亿吨碳。

受到气候环境条件的影响，生物量碳的增加因区域而存在很大差异。在所有国家中，巴西以0.34亿吨碳显示出迄今为止最大的生物量增长潜力，其次是印度尼西亚0.14亿吨碳和印度0.13亿吨碳。

此外，研究团队还从单一种植农地转变为农林复合系统展开研究。结果表明，将全球树木覆盖仅增加到50百分位，将增加全球树木覆盖1.9%至16.3%，地上和地下固定生物量将增加近5.3亿吨碳。而若广泛采用农林复合的做法实现80百分位水平，会增加全球树木覆盖近8%，超过19亿吨碳将被固定在农业景观的树木组分中。

研究还从理论上分析了实施农林复合技术的效益与挑战。

研究认为，在农业景观中增加树木，可以帮助包括热带和温带在内的许多国家，来满足其应对气候危机国家自主贡献中很大一部分目标，同时有助于适应气候变化。特别是对单一耕作和工业化农业来说，广泛采纳和采用复合农林系统，也可以解决全球粮食体系根本转型的迫切需求。对现有农业用地的增量变化，可在短期内启动这一进程，并产生显著的缓解效果，为实现系统变化提供途径。

“这需要从全球到国家和地方各级改善政策环境和积极的政策和财政支持，并面对一系列艰巨的挑战，其中最重要的是需要适当的农林复合技术。这些技术可在小型农场到大型工业农业生产系统和景观中实施，并且与全球、区域和国家核实碳核算的监测系统并行。”许建初说。

(责编：赵竹青、陈键)