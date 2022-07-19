人民网信阳7月19日电 （焦磊）“大家好，我是清风。”伴随清亮的嗓音和熟悉的开场白，鲁晓印开始了新一天的直播工作。鲁晓印是“新县乡村第一书记直播间”的一名主播，也是一名公务员，她看起来略显稚气，却有着与年龄不匹配的熟练直播经验，这是她参加工作的第二年。

“新县乡村第一书记直播间”是由新县县委组织部支持打造的创新直播基地，经常邀请新县各驻村第一书记进行直播带货，同时在宣传新县党建工作、文化旅游、产业发展、助农助企、推介新县农特产品等方面发挥了积极作用。

“新县乡村第一书记直播间”。人民网 焦磊摄

与很多大学生一样，鲁晓印也梦想着毕业后，运用所学专业知识。鲁晓印说，她2017年参加高考，作文题目是用两三个“中国”关键词来呈现“你眼中的中国”，她以“美丽乡村”和“高铁”为喻，以“诗与远方”为题，表达了对美丽乡村的向往。这促使鲁晓印返乡，她成功考取了河南选调生，成为了一名公务员。“我做好了到基层工作的准备，然而真的被调到村里，心里落差还是挺大的。”鲁晓印说，一开始听说要做直播，心里还是没底的。

第一次直播前，鲁晓印做了很多功课，拿样品、了解产品详情、调试设备……这同时也是直播间的第一次直播，开播后直播间只有三、五个人，还大多是熟悉的同事。虽然第一次直播磕磕绊绊、没有观众，直播间还是坚持每天至少两个小时的直播时长。第三天，直播间突然爆红，一下子涌入了上万人，实时在线6000多人，这让鲁晓印和同事们开心极了。“我一直觉得我们可以做到。”鲁晓印说，“我们趁热打铁，国庆假期坚持带货，最高一场卖了4000多元。”

与平台上一些热门直播间相比，“第一书记”直播间的热度和销量还显不足。作为新县第一个多边共建、协同合作的乡村电商直播项目，“第一书记”直播间也是对产业振兴的探索和尝试。

鲁晓印进行直播。受访方供图

随着直播越来越熟练，鲁晓印也总结出一些经验。“幽默、会讲故事的书记比较受欢迎，观众停留时长和观看人数会高一些。”她说，为了挖掘每个书记身上的闪光点，要从细节入手。有一次，她发现一名书记每天微信步数特别多，她就在直播间直接提问，随后挖掘出书记身上一系列有趣的故事，取得了不错的直播效果。

鲁晓印与直播间相互见证了成长，截至目前，直播间已累计直播200多场，访谈了23位第一书记，粉丝量增长至7.6万人，销售额超10万元，用“小屏幕”打开“大市场”，为葛根粉、山茶油、茶叶、粉条、兰草等新县的土特产插上电商的“翅膀”，出村进城，除本省外，还销往江苏、浙江、湖北等10余个省份。

鲁晓印在工作总结里这样写到：作为一名基层干部，像其他的镇村干部一样，在乡村振兴的舞台上，在常态化疫情防控的岗位上，在整治人居环境的街道旁，在走访农户的道路上，在家乡和老乡最需要的地方，要脚踏实地、主动担当，扎根工作一线。我们用脚步丈量农村的土地，在实践中增强感知力；用眼睛发现大别山精神，在实干中增强源动力；用耳朵倾听人民呼声，在服务中增强使命力；用内心感应时代脉搏，在担当中增强责任力。

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