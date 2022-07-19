人民网北京7月19日电 （记者罗知之）近日，受贵金属价格波动影响，工商银行、建设银行相继宣布暂停多项贵金属交易业务。今年以来，多家银行均在不同程度上收紧了个人贵金属交易业务。业内人士认为，金融机构收紧个人贵金属交易业务是向市场释放目前相关市场风险偏大信号，主要是为了降低交易活动的潜在风险，更好地保护投资者的合法权益。

来源：工商银行官网

7月15日，工商银行发布公告称，自8月15日8：00起将暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易，客户已设置且未成交的开仓挂单将自动失效，持仓客户的平仓交易不受影响。考虑到国际大宗商品市场不确定性较大，对于有持仓余额的客户，建议谨慎控制持仓规模，注意防控自身风险。这已经是工行本月第二次，年内第七次对贵金属交易进行限制。今年以来已经有多家银行对于贵金属的交易进行限制。

此前，工商银行已经发布公告，对代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务进行调整。宣布自8月15日9:00起，将暂停代理上海黄金交易所个人贵金属延期交收合约的开仓交易和代理个人黄金现货实盘合约的买入交易，代理个人延期交收合约的平仓交易和代理个人黄金现货实盘合约的卖出交易不受影响。同时，工商银行还多次调整代理个人贵金属业务交易保证金。

来源：建设银行官网

7月18日，建设银行发布公告称，自8月15日7:00起，暂停账户贵金属业务黄金、白银的买入、转换交易及定投计划的设置与变更；暂停账户贵金属双向交易业务黄金、白银的空头开仓交易；已设置的账户黄金、账户白银、账户铂金定投计划将自动终止。客户相应业务原有持仓的卖出、空头平仓及暂停交易前的有效委托挂单不受影响。

事实上，这是建设银行年内第二度收紧个人贵金属业务。6月2日，建设银行就曾发布公告表示，自6月17日15:30起，暂停代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务延期合约品种新开仓交易，平仓交易不受影响；现货合约品种暂停买入交易，卖出交易不受影响。

值得注意的是，今年多家银行均在不同程度上收紧了个人贵金属交易业务。华夏银行发布公告称，5月12日收盘后全渠道暂停代理个人客户上海黄金交易所贵金属现货延期开仓和现货实盘买入交易，现货延期平仓、现货实盘卖出交易不受影响。此外，中信银行、交通银行、光大银行、兴业银行等也对贵金属业务进行了调整。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，结合以往案例，近期部分银行收紧个人贵金属交易业务的原因主要还是防范潜在风险，保护投资者合法权益。目前贵金属市场面临复杂环境，波动加大，对于投资者来说行情可预测性下降，面临潜在风险加大，尤其是部分交易品种带有杠杆。另外，金融机构收紧个人贵金属交易业务也是向市场释放目前相关市场风险偏大的信号。

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