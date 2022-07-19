人民网吉首7月19日电 （记者孙博洋）近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动走进湖南湘西土家族苗族自治州吉首市，探访当地乡村产业振兴新路径。吉首市保靖县黄金村党总支副书记石金贵告诉记者，村里发展黄金茶产业“冲”出了致富路，村民们看到了实际收益，更多的人参与了进来。

保靖县黄金村的茶园。人民网记者 孙博洋摄

作为保靖县“两茶一果”特色农产品产业之一的黄金茶，是黄金村产业发展的主要抓手。石金贵告诉记者，在发展黄金茶产业之前，村里也发展过其他产业，但是都不太成功，加上村里的年轻人大多外出打工，土地出现了撂荒的情况。

乡村振兴中，首先要产业振兴，有了产业乡村才能留住人、吸引人，乡村才能有人气、有活力。

过去几年，黄金村的一些农户和村里的合作社签订了土地流转合同，但看到流转的土地上种的黄金茶卖得好、能赚钱后，不少人又有了自己来种植茶叶的意愿。

“在乡村发展产业，最终的目的就是要让所有村民受益，在帮助村民发展茶产业致富的过程中，也要有很多灵活性。”石金贵告诉记者，一些流转土地的村民想要自己来种茶，村集体和合作社就根据这个实际情况将与村民的土地流转合同进行了变更，土地流转年限不变，村民由原来的只收取土地租金，变成自己种植并负责茶园管培，产出的茶叶要卖给合作社。

这样灵活变通，不仅提升了村民发展茶产业的积极性，提升了村民收入，也给合作社解决了用工问题，形成了双赢的局面。

2014年之前，黄金村里一半的人都在外打工。茶产业发展之后，每年回来种茶的人都在变多。石金贵告诉记者，现在的黄金村，几乎所有的农户都在种茶，每年清明前后收茶的时候，各地客商的汽车都会把村子堵的水泄不通。

据了解，目前黄金村拥有茶园3万多亩，平均每人近10亩，茶产业成为村民增收的重要支柱。

黄金村一家合作社负责人石建新告诉记者，自己的老父亲在几年前还保持着传统观念，不愿意多种茶叶，很多人来劝都不管用。但是后来，看到儿女们靠着种茶叶生活的越来越好，还买了车，才开始慢慢的转变过来，也种上了茶树。

石建新说，石金贵曾经是村里的老师，还教过自己，他也是村里最早走出大山的人，后来看到老师返乡搞起了茶产业，自己也和很多村里在外打拼的人一起，回来做起了黄金茶产业。看到村里的茶产业发展的好，石建新正在读大学的儿子，也决定毕业后要回来和自己一起干。

保靖县吕洞山黄金茶特色小镇的茶旅融合项目，游客正在体验采茶。受访方供图

实际上，保靖县的黄金茶产业发展也不是一帆风顺，就在今年春天，突然而来的低温让茶树发芽时间延后，而在清明节前，持续的高温天气使得茶树生长过快，采茶期变短，这样的突发状况出现了采茶工的“用工荒”。

保靖县吕洞山镇镇长彭进告诉记者，针对今年的情况，保靖县提出了每个村要建立村级劳务公司，在县域内统筹茶叶采收期的用工问题，避免哄抬采茶用工价格，防止一些中小种植户无采茶工可用，错过茶叶采收期的情况出现。

农业不是专业而是百业。茶产业在一年中也具有周期性，在茶叶采摘季后，茶园就进入了管培期，劳动力需求就减少了。村级劳务公司的建立，让村民在农闲时也有工打、有钱赚，成为村民增收的好帮手。同时，村级劳务公司也利用资源优势，开展了农产品代销的业务，帮助农户拓宽农产品的销售渠道，促进当地茶产业以及其他农产品产业发展。

产业兴则乡村兴，兴盛的乡村产业吸引着越来越多的年轻人返乡创业，吸引着各地茶商、茶友来到保靖，营商会友。

(责编：赵竹青、高雷)