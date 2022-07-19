人民网北京7月19日电 （记者赵竹青）今天上午，国新办举行2022年上半年工业和信息化发展情况发布会。工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙介绍，下一步，将继续坚持稳字当头，稳中求进，把提振工业经济放在更加突出的位置，促进工业经济运行在合理区间。

田玉龙表示，上半年，中国工业经济顶住了冲击和压力，经受了考验，成绩实属不易。当前，全球经济放缓、通胀高企，不可避免对贸易需求、全球供应链稳定、大宗商品价格带来影响，下半年我国工业经济面临的压力仍较大。

田玉龙介绍，我国在工业经济领域下半年的重点任务主要有：

一是加快推动稳工业经济一揽子政策落地见效。落实落细稳经济一揽子政策措施，特别是提振工业经济的系列政策加快落地落实，支持各地政策措施靠前发力、适当加力。会同有关部门一起加强对工业稳增长的专项督导，对制造业增加值占比和投资等主要指标进行监测，建立完善的通报制度。持续加强政策解读，惠及各类企业，使企业得到更大的实惠，坚定他们发展的信心，提振市场的预期。

二是引导扩大投资消费需求。“十四五”规划已经开始实施，一批重大工程项目，行业技术改造工程项目已经开始启动。特别在5G、千兆光网、工业互联网等新型信息基础设施建设要尽快启动开工。同时，加大消费的引导作用，组织“三品”全国行活动，持续推进新能源汽车下乡和绿色建材下乡活动，培育信息消费示范城市，用一系列措施引导消费，扩大投资。

三是保障产业链供应链稳定畅通。聚焦重点区域、重点行业和重点企业，使企业稳产达产，恢复产能，这是至关重要的一步。特别在重点产品的保价稳价上，大宗产品供需对接上，建立了“红黄蓝”预警机制，使大宗产品、上游原材料等供应及时到位，同时做好“三夏”“秋冬种”用肥保障工作。

四是加大帮扶中小企业纾困解难。总的来看，中小企业还是存在一定困难。工信部将开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，特别是在减轻企业负担、促进中小企业开展综合督查，使政策落地。同时，完善中小企业服务体系，加大惠企政策，提高精准服务，让更多精准性的政策落地见效。

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