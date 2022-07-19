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华润集团荣获2021年度和2019-2021年任期中央企业负责人经营业绩考核A级企业

2022年07月19日11:25 | 来源：人民网
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7月17日，国务院国资委公布了2021年度和2019-2021年任期中央企业负责人经营业绩考核结果，48家企业2021年度考核A级，46家企业2019-2021年任期考核A级，其中华润集团2021年度及2019-2021年任期经营业绩考核结果均为A级。

华润集团相关负责人介绍，2021年华润集团实现营业收入7715亿元，净利润601亿元，总资产20211亿元，均创历史新高。以国企改革三年行动为契机，华润集团形成有力有效责任机制，全面覆盖集团各部室和下属业务单元并纳入年度业绩考核评价，目前大部分改革任务已基本完成。

2022年6月，经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况全面评估，包括华润集团在内5家企业转为国有资本投资公司，华润集团因功能定位准确、资本运作能力突出、布局结构调整成效显著正式“转正”。

该负责人表示，接下来将以“十四五”重塑华润为契机，进一步坚定信心 ，勇担使命，稳中求进，笃行不怠，在全力完成上半年业绩正增长的基础上，全面完成2022年的目标任务。

(责编：曹淼、李源)

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