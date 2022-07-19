人民网北京7月19日电 （记者赵竹青）今天上午，国新办举行2022年上半年工业和信息化发展情况发布会。工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙介绍，我国新能源汽车产销规模再创新高。6月份，新能源汽车的产销分别完成了59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。上半年总体来看，新能源汽车产销分别完成了266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，从整个产销规模来看，是创新高的，市场渗透率是21.6%。

同时，技术创新取得了一些新的突破。田玉龙介绍，新研制的激光雷达、国产芯片、车载基础计算平台都实现了装车应用，不断提高了技术创新水平。能源电池方面也取得了新的突破，量产的三元电池单体能量密度达到了全球最高的300瓦时/公斤，无钴电池达到了240瓦时/公斤，这些指标都是非常亮眼的。半固态电池接近量产状态，我国在新能源汽车动力电池方面的产业竞争力是非常强的。

此外，配套体系加快完善。田玉龙介绍，上半年新增建设充换电设施130万台，同比增长了3.8倍，其中，私人桩92万个，公共桩38万个。买新能源汽车的人比较多，需求旺盛，公共设施建设至关重要。目前已经累计建成了1万多个动力电池回收服务点，基本实现退役电池就近回收，方便了用户。

“总的来看，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段。”田玉龙表示，按照党中央、国务院的决策部署，工信部将会同有关部门进一步扩大新能源汽车的推广规模，促进汽车消费，为稳定经济大盘作出积极贡献。

一方面，持续提升产品供给质量。不断完善新能源汽车的安全技术标准，动力电池有关的性能水平，包括失控报警、安全防护、低温适应性等性能水平，让消费者放心购买、安心使用。同时，要加快电动化和智能网联技术的融合发展，开发更多适合消费者需求的服务功能，持续提升驾乘体验感和现代感。

另一方面，积极营造良好的使用环境，加强行业监测，做好汽车芯片、上游原材料的保供稳价工作，全力保障产业链供应链稳定畅通。落实国务院稳定增加汽车等大宗消费的要求，鼓励有条件的地方和地区出台含金量高的促消费政策。齐心协力，上下发力，做好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共设施全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算等便利措施，使新能源汽车消费、安全驾驶和整个产业平稳发展协同起来。

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