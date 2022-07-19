原标题：爱奇艺和抖音集团达成合作 开启长短视频共赢新模式

7月19日，爱奇艺和抖音集团宣布达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索。这标志着长短视频平台开启合作共赢新模式。

依据合作，爱奇艺将向抖音集团授权其内容资产中拥有信息网络传播权及转授权的长视频内容，用于短视频创作。双方对解说、混剪、拆条等短视频二创形态做了具体约定，将共同推动长视频内容知识产权的规范使用。

爱奇艺创始人、CEO龚宇表示，这是双方在尊重和保护知识产权、探索合作双赢上迈出的重要一步，具有里程碑意义。这也充分证明，爱奇艺持续创作优质长视频内容、坚持长期主义的价值，得到市场和用户的认可。相信这次合作有助于优化网络视频行业生态，拓宽合作渠道，创造更多价值，实现平台、创作者和用户的多方共赢。

抖音集团CEO张楠表示，影视创作者是抖音内容生态的重要组成部分，影视行业是抖音重要的合作伙伴。一直以来抖音都非常尊重知识产权，并积极寻求与长视频平台更好地合作。相信这次合作是一个全新的开端，双方将携手探索，为行业提供更好的解决方案，实现创作者、版权方、用户的共赢。

影视内容一直是网络用户在线消费的重要品类。双方一致认为，此次合作是长短视频平台携手探索影视内容知识产权使用规范化，实现双赢的重要一步，对于长短视频创作者和消费者均有重要意义。（刘悦）

(责编：曹淼、李源)