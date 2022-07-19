国铁集团：公益性“慢火车”沿线已有355座车站实行“双站长”制
2022年07月19日13:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近期，全路公益性“慢火车”焕发新面貌，设施提档升级，服务再上台阶，沿线旅客出行体验更加美好。
近年来，国铁企业主动担当社会责任，积极服务乡村振兴，持续提升公益性“慢火车”开行质量，满足沿线乡村群众出行、赶集、通勤、通学、就医等需求。
中国国家铁路集团扎实推进公益性“慢火车”提质工作，聚力优化调整开行方案、提升设备设施与装备水平、推进路地共建机制、拓展多元化发展措施等，以更高质量的客运产品供给服务乡村振兴。
除更换车体外，国铁集团重点组织各铁路局集团公司针对站舍、站台、雨棚等基本服务设备设施，以及列车上部服务设施进行提质，持续改善沿线群众候乘环境，并合理安排列车编组、停站、停点，方便旅客接续换乘。
为擦亮这一特色品牌，铁路部门为公益性“慢火车”悬挂统一标识标牌，选树标杆列车，积极开发“慢火车+”产品，根据不同区域、不同线路特点，打造通学助学、惠民助农、红色教育、民族团结等主题车厢。中国铁路西安局会同汉中市文旅局等单位开展了“汉中人游汉中、万人乘‘慢火车’游景区”活动。中国铁路哈尔滨局着力打造了“林海雪乡号”“红松故乡号”“博林老铁号”3趟标杆公益性“慢火车”。
铁路部门还积极探索实施“双站长”制，邀请沿线村镇负责人兼任公益性“慢火车”停靠站的地方站长，与铁路站长共同做好公益性“慢火车”基础设备设施改善维护、站内外治安联控、安全宣传和服务、群众需求调研等工作。目前，公益性“慢火车”沿线已有355座车站（乘降所）实行“双站长”制。
(责编：王连香、高雷)
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