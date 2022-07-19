原标题：外媒：通用电气发布三家计划独立上市公司的品牌标识

7月19日消息，通用电气（GE）近日发布了其计划通过分拆组建的三家投资级上市公司的全新品牌标识。这三家公司将分别聚焦医疗、能源和航空三大增长型行业板块。

其中，GE医疗业务将启用新名称GE HealthCare。GE能源业务将命名为GE Vernova，旗下涵盖：GE可再生能源、GE发电、GE数字集团和GE能源金融服务业务。GE Aerospace将是GE航空业务的品牌名称。

按计划，GE将在2023年初完成对医疗业务的拆分，GE医疗业务在完成拆分后，将以“GEHC”为股票代码在纳斯达克全球精选市场上市。

GE还将在2024年初执行对GE Vernova，即GE能源业务的拆分。在完成上述业务拆分后，GE将成为一家以航空为核心业务、名为GE Aerospace的公司。GE Aerospace将拥有GE品牌商标，并授予另外两家公司长期使用这一商标的许可。（郑湘琪）

(责编：董童、李源)