人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

两部门颁布《安检员（邮件快件安检员）国家职业技能标准》

2022年07月19日15:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）近日，人力资源社会保障部、国家邮政局联合印发文件，颁布《安检员（邮件快件安检员）国家职业技能标准》（以下简称《标准》）。

《标准》结合行业实际，遵循整体性和适应性、先进性和前瞻性、实用性和可操作性等原则，设置四个等级，明确了各等级需掌握的工作内容、技能要求和相关知识，具有较强的可操作性和前瞻性，为开展职业评价、职业培训和职业教育奠定坚实基础，提供基本遵循。

据悉，2021年3月，人力资源社会保障部办公厅、市场监管总局办公厅、统计局办公室印发通知，明确在“安检员（4-07-05-02）”职业下增设“邮件快件安检员”工种。国家邮政局在人社部的支持指导下，历时近两年时间编制完成了此《标准》。

(责编：杨虞波罗、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门颁布《安检员（邮件快件安检员）国家职业技能标准》
　　人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）近日，人力资源社会保障部、国家邮政局联合印发文件，颁布《安检员（邮件快件安检员）国家职业技能标准》（以下简称《标准》）。 《标准》结合行业实际，遵循整体性和适应性、先进性和前瞻性、实用性和可操作性等原则，设置四个等级，明确了各等级需掌握的工作内容、技能要求和相关知识，具有较强的可操作性和前瞻性，为开展职业评价、职业培训和职业教育奠定坚实基础，提供基本遵循。…
全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点名单公布 北京市西城区等50地区上榜
　　人民网北京7月19日电 （记者赵竹青）商务部官网今日公布全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点地区名单。北京市西城区、天津市河西区、河北省石家庄市、山西省太原市等50个地区上榜。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部