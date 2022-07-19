人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）近日，人力资源社会保障部、国家邮政局联合印发文件，颁布《安检员（邮件快件安检员）国家职业技能标准》（以下简称《标准》）。

《标准》结合行业实际，遵循整体性和适应性、先进性和前瞻性、实用性和可操作性等原则，设置四个等级，明确了各等级需掌握的工作内容、技能要求和相关知识，具有较强的可操作性和前瞻性，为开展职业评价、职业培训和职业教育奠定坚实基础，提供基本遵循。

据悉，2021年3月，人力资源社会保障部办公厅、市场监管总局办公厅、统计局办公室印发通知，明确在“安检员（4-07-05-02）”职业下增设“邮件快件安检员”工种。国家邮政局在人社部的支持指导下，历时近两年时间编制完成了此《标准》。

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