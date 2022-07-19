人民网北京7月19日电 （记者王仁宏）据民政部消息，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部依法关停了2022年第三批9家非法社会组织网站及相关新媒体账号，清除了有关关联网页。此次关停操作涉及中国民族画院、中国润兴绿地环保产业发展联盟、中爱联合纯种猫俱乐部、河南健康医疗志愿服务联盟等9家已被取缔的非法社会组织。

2022年第三批被关停网站的9家非法社会组织名单 来源：民政部

据悉，自2021年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动开展以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织网站进行排查，至今已分十批次关停了110家处于存续状态的非法社会组织网站及微信、微博等新媒体账号。

民政部提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台（chinanpo.mca.gov.cn）、中国社会组织动态政务微信（微信号：chinanpogov）等渠道在线查询。同时，欢迎社会各界登录中国社会组织政务服务平台（chinanpo.mca.gov.cn），通过“投诉举报”栏目，提供涉嫌非法社会组织活动信息、主要负责人及骨干人员的线索信息。

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