人民网记者 余璐

“十二巫山见九峰，船头彩翠满秋空。”八百多年前，南宋爱国诗人陆游在《三峡歌》中描绘了三峡两岸的幽深秀丽、千姿百态。如今，这里绿水青山与经济发展和谐共存焕发新气象。

为支持三峡工程建设，20多年前，重庆市正式实施三峡移民工作。作为三峡库区的重要组成部分，重庆市累计搬迁安置移民112万人，占全库区移民的86%。

党的十八大以来，水利部围绕三峡后续工作规划目标任务，对接长江经济带发展、乡村振兴等国家重大战略，积极推动库区移民安稳致富和经济社会发展。2011年至2022年，中央财政累计安排重庆市三峡后续工作专项资金810亿元，实施项目4479个。三峡库区移民安稳致富成效显著，库区生态环境持续改善，地质安全得到有效保障。

龙河复苏 一江碧水润民生

生态修复后的丰都县龙河岸线绿意盎然。人民网记者 余璐摄

重庆市丰都县境内，三峡库区重要支流龙河蜿蜒逶迤，一江碧水奔长江。

“我以前在外地打工做餐饮，现在丰都发展得越来越好，生态环境也好起来了，旅游人流量增多，返乡也好做生意。”在龙河新城经营烤鱼店的老板万波高兴地告诉记者，“龙河大桥上写着‘创建人民满意的幸福河’，如今确实两岸绿了、水质清了、设施改善了，环境很舒适。”

“带学生出去郊游、踏青，我都会优先考虑到龙河边上。”丰都县南天湖镇三抚完全小学教师廖志明介绍，学校离龙河仅8公里，龙河创建示范河湖后，生态环境改善肉眼可见。他谈到，将龙河作为环境保护的生动案例，对学生而言无疑是最活泼、最直接的课外教育。

“近年来，丰都县探索治水新模式、新机制、新政策，建立分级责任体系、构建网格管护、开展闭环管理，实施河长制精细化管理，让龙河实现了河畅、水清、岸绿、景美、人和景象。”丰都县副县长崔志刚感悟颇深。

在三峡后续工作专项资金的支持下，龙河流域实施生态修复重点项目7个，形成30公里绿化带和10公里滨河绿道，沿河区域森林覆盖率大幅提升。建设智慧河长系统提升河湖空间管控能力，形成“前端站点+大数据中心+信息平台”的“三位一体”信息系统，实现对河流24小时“天地一体化”全覆盖监测。

龙河的生态涅槃是三峡库区长江干支流生态环境改善的缩影，近年来，三峡后续工作库区生态环境建设与保护项目持续发力，库区水环境质量稳中向好，干支流水质总体保持在Ⅱ、Ⅲ类，集中式饮用水水源水质已100%达到或优于Ⅲ类，保障了库区供水水质安全。

小小青菜头 圆了移民致富梦

重庆市涪陵区国家现代农业产业园。人民网记者 余璐摄

“中国榨菜第一村”二渡村位于重庆市涪陵区北部，三峡工程蓄水淹没该村土地60余亩，安置移民180户、650余人。

走进二渡村，坐落在一片水池之上的涪陵区国家现代农业产业园映入记者眼帘。这座“水上工厂”是一座2300平米的智能型温室，内部设置了无土栽培、LED人工光栽培、城市农业微耕栽培等多种技术应用场景，展现出满满的科技范儿。

“我们的地里种的青菜头种子，就是咱们产业园提供的。”谈及产业园给村子带来的变化，二渡村村民周庆泳高兴地说。在以前，他家种植的两三亩青菜头，亩产只有3000多斤，采用了品种更好的青菜头种子后，亩产不仅突破了5000斤，种植面积也进一步扩大。

据了解，三峡后续工作精准帮扶项目对沿村的1.4公里河流河道进行了岸坡整治、淤泥清理和生态修复，同时新建了全年通水的半山榨菜及水果种植区给水灌溉管网，安装水管4.5公里，能够对近1000亩耕地进行全季灌溉保障，预计每年可增加粮食产量5万斤以上，并大力鼓励当地村民种植青菜头。

“我们已经形成‘大生产+精加工+高科技+深融合+强服务’的榨菜全产业链格局。”重庆市涪陵区江北街道二渡村党委书记潘晓江介绍说，“‘一个保护价、两份保证金、一条利益链’联农带农利益联结机制发挥效益，全村实现青菜头年销售1.3万吨，助农增收520万元，移民群众的获得感幸福感安全感明显增强。”

“除了在二渡村助力榨菜种植加工产业，三峡后续工作引导带动了夷陵茶叶、秭归和奉节脐橙、丰都肉牛等一批特色农业产业发展。”水利部三峡工程管理司李小龙介绍，精准帮扶工作非常重视政策连续性，通过持续发力、久久为功，促进了文化遗产保护、文化旅游业和农特产品种植跨界融合发展。2011年至2021年，库区GDP年均增长率为11%，高于同期库区所在湖北省、重庆市和全国增速水平。

生命至上 避险搬迁保安全

搬迁后的重庆市武隆区羊角场镇全貌。水利部三峡工程管理司供图

重庆市武隆区羊角场镇位于乌江边。清乾隆年间，李家湾山崩，泥石流流入江中堆积成碛，状如羊角，有着“乌江第一险滩”之称。

羊角场镇危岩滑坡威胁319国道涪陵至武隆段公路、乌江航道，以及两个村庄、14家机关事业单位和56家企业，涉及常住人口7304人，房屋总面积46万平方米。

在三峡后续工作专项资金支持下，2015年，羊角场镇整体避险搬迁工作正式启动，2017年全面完成了险区搬迁避让、生态恢复、安置新址基础设施和迁建房屋建设等任务。

如今走进武隆搬迁安置村，通村通组水泥路掩映在林间，入目的梯田错落有致，蔬菜基地里一片生机盎然，猪腰枣、李子等林果遍布山间，土鸡林中悠闲漫步，田间辛勤劳作的村民笑声不断，处处洋溢着欢乐祥和的气氛。

水利部三峡工程管理司一级巡视员张云昌介绍，截至目前，三峡后续工作在库区累计实施地质灾害治理281处，避险搬迁4万人，高切坡治理161万平方米，为库区居民提供了稳定安全的地质环境条件，有力保障了库区居民生命和财产安全。近年来，库区未发生一起因蓄退水诱发地质灾害而造成人员伤亡的事件，做到了“零事故、零伤亡”。

“在新发展阶段，三峡后续工作将着力找问题、补短板、强弱项，精准施策靶向发力，推进三峡库区高质量发展，不断提升移民群众的获得感、幸福感和安全感。”张云昌说。

(责编：乔业琼、高雷)