原标题：紫光集团完成战略重整 紫光股份进入新发展阶段

近日，紫光集团发布公告，正式完成公司股权及新任董事、监事、总经理的工商变更登记手续，两家原股东全部退出，战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司承接紫光集团100%股权。至此，历时近20个月的战略重整工作取得新进展，紫光集团进入到了全新的发展阶段。

在新紫光各项工作蓄势待发之际，紫光集团公司董事长、总经理李滨发布《致紫光集团全体员工的一封信》，分享了对集团未来发展的考虑，提出了集团发展需要遵循的五个维度的价值取向和发展原则，并勉励全体紫光人统一思想、齐心协力，为集团下一步的发展描绘了新蓝图、指明了新方向。

同时，重整归来的紫光集团不仅吸纳了更多元化的力量和资源，有效增强了各产业公司的融资能力，使投资人和债权人信心倍增。与此同时，集团层面设立的业务、赋能和管理三大总部，也将为旗下企业的持续创新发展，提供坚强有力的战略指引和资源支撑。作为中国新一代信息通信领域的企业，紫光股份将在“前瞻性、开放性、公平性、市场化、国际化”的发展战略和原则指引下，更加深入地融入集团的整体业务布局，砥砺奋进、破浪前行。

一是坚持创新为本，以硬核技术赋能百行百业数字化变革，驱动企业快速、健康发展。伴随着ICT技术的不断成熟和产业链的快速发展，数字产业发展面临的同质化竞争日益严重。紫光股份将坚持以科技创新作为安身之本、立命之基，旗下新华三将持续把年销售收入的10%-15%作为研发投入。紫光股份将保持在网络、算力、安全以及算网融合等硬核技术领域的优势，推动云与智能技术创新的迭代升级，打造核心业务的技术“护城河”。同时，将持续以云智原生的技术创新，紧密围绕客户应用场景打造数字化解决方案，以不断进化的数字大脑加速数字世界与物理世界的融合，做百行百业数字化变革值得信赖的合作伙伴，加速释放数字化的价值。

二是持续强化云网事业群的协同配合，形成更强大的合力，全面、高效拉动全产业链快速发展。随着数字化转型的深入推进，只有具备全栈能力的服务商，才能更好地满足资源共享、数据共治、应用共生的趋势和需求，成为行业数字化转型与变革的优先选择。下一步工作中，紫光股份旗下新华三、紫光云、紫光软件等企业将充分发挥自身在技术创新、市场拓展方面的优势，与紫光集团旗下的其他云网板块伙伴企业协同配合，持续推动“芯-云-网-边-端”创新链、产业链五指成拳，进一步补齐短板，发挥好集团作战的合力和实力，更好地维护紫光集团的整体利益。

三是锚定业务发展目标，保持战略定力，提升经营能力，创造和贡献更大、更多价值。随着数字产业与实体经济的融合持续深化，紫光股份将继续聚焦以数字化创新赋能业务场景的目标，以“智行”之道，全力推动百行百业的降本增效和创新发展。在行业市场，紫光股份将继续以客户需求为导向，驱动智能数字平台的升级、迭代，打造丰富的智慧类应用，让“数字大脑”成为赋能业务创新和增长变革的引擎；在商业市场，紫光股份将紧跟乡村振兴、区域发展等国家战略，把握下沉市场数字化转型的市场机遇，以市场、渠道、赋能、产品、服务、模式六大能力，助力商业客户数字化转型，开拓商业市场新蓝海。同时，紫光股份也将充分发挥好新华三商城（H3C MALL）的作用，以原厂直营，开创ICT服务行业新模式，在助力数字经济发展、数字中国建设的新征程中创造更大价值、做出更大贡献。

四是秉持开放合作理念，积极融入全球经济大循环，加快拓展国际业务。海外市场是紫光股份未来最重要的营收增长点之一，基于对自身与市场的研判，紫光提出了“让海外业务在5年内成为重要增长引擎”的发展目标。今年，紫光股份将在已设立12个海外代表处的基础上，新增西班牙、韩国等5个代表处，明年将全面进军欧美市场，计划每年保持高速增长、快速扩张，五年内在网络通信市场，力争跻身全球前列。面向未来，紫光股份将秉持“协作、共赢、共享”的理念与“伙伴优先”战略，为海外客户、合作伙伴营造协同合作、携手共赢、繁荣共生的生态体系。同时，将重点推出面向公共服务、教育、医疗、企业办公等场景的创新场景化解决方案，持续为全球客户提供优质的产品、解决方案和服务，助力全球数字经济高质量可持续发展。

五是持续加强人才队伍建设，优化激励机制，提升组织活力，为企业基业长青奠定坚实基础。发展之要，惟在得才。在发展变革的道路上，紫光股份始终重视人的作用和价值，致力于以高效的组织和机制，助力人才践行人生理想与价值。面向未来，紫光股份将在既有的“高才引进计划”、年度技术大奖、专利奖励办法、高端人才长期激励制度的基础上，着眼企业长远发展，推动薪酬体系设计同人才需求的精准对接，进一步构建更加完善的以工作能力、质量、贡献为导向的薪酬激励机制，不断丰富激励手段，让价值创造者得到应有的回报。同时，将进一步完善创新容错机制，让创新有为者放下思想包袱，进一步形成千帆竞发的实干创业氛围。着力将紫光股份打造成为一家令人尊敬、员工引以自豪、引领科技进步、富有创新和人文精神的世界级高科技企业。

六是践行ESG理念，推动企业行稳致远，以数字之能描绘美好未来。多年来，紫光股份始终把“让数字化更有能量和温度”作为履行企业社会责任的使命，将可持续发展和ESG理念融入企业发展战略，寻求自身能力与社会公益的最佳结合点。面向未来，紫光股份在环境保护方面，将通过技术创新，打造绿色产品及解决方案，助力高碳产业向绿色低碳转型；在企业的运营、生产和管理中，构建完整的绿色环保质量运作体系，不断推动自身节能减排。在社会责任方面，将进一步做到勇担使命、科技向善，以不断创新的数字化技术助推百行百业转型升级；积极参与抗疫、救灾、植树造林等公益事业，以数字之能，传递温暖与希望；赋能“数字乡村”建设，助力乡村振兴。在企业治理方面，将倡导积极进取的价值观，坚守商业道德合规，诚信经营、公平竞争，构建覆盖产品生产全生命周期的供应链管理体系，与生态伙伴加速无界融合，实现共同成长。

“十四五”时期，数字经济正在转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。过去一年，紫光股份坚持“把产品做到极致，把解决方案做到最优”的理念，已为2700多个行业客户打造和升级“数字大脑”。未来，紫光股份将在新的紫光集团发展战略的引领下，继续脚踏实地，砥砺前行。

(责编：董童、李源)