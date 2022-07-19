人民网记者 李栋

钢铁工业是国民经济的重要基础产业。钢贸产业成为串联购储加运的重要环节。进入新发展阶段，钢贸产业如何实现自身高质量发展？

工信部、国家发改委、生态环境部联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，明确提出鼓励企业大力推进智慧物流，探索新一代信息技术在生产和营销各环节的应用，不断提高效率、降低成本。钢贸平台如何助力钢铁流通行业高质量发展？国内钢铁价格未来价格走势如何？记者采访了钢贸产业相关负责人及行业专家。

平台化链接产业链上下游，打破“孤岛式”存在。“服务体验好、货物全、物流速度快。”山东某钢贸企业负责人展恩菊对平台化对企业的帮助赞不绝口。“既解决了中间的繁琐环节，又大幅度提高了最近几年的交易量。”

“平台经过几年的探索和研究，对钢贸环节中存在的问题开发出了众多方案，以期解决从采购到运输、仓储、定价、销售、结算、发票、售后的全生命周期难题。”某钢贸平台经理刘加强表示，现如今，通过平台数字化的助力，为上下游企业可提供交易、一体化、大数据等服务。“上游‘连接’钢厂、大型贸易商，下游‘连接’次终端和终端企业，全面提高了用户体验。”刘加强说。

业内专家指出，平台依托海量的用户基数，基于用户的征信记录、交易数据等信息，将交易行为实时转化为信用数据，打造出独有的钢贸信用分析模型系统，能实现对用户的信用基础评分，并自动出具预审批额度。“打通了从钢厂到钢贸商、金融服务商，再到实际采购商、工程项目，同时连接起银行、金融机构，形成大闭环，让金融机构更放心的为平台上下游优质企业提供资金，帮助平台用钢企业获得更低成本的优质资金。”该专家说。

“数据资源体系在钢贸行业应用就是通过尝试用数字化来解决行业问题。” 找钢网行业大数据研究院院长王金花也表示，通过数字化的贸易手段提高了交易透明度，提升了资金、货物的周转效率，使钢贸行业整体效率有了大幅提高。

对于未来的钢价走势，王金花认为，7月份钢材产量明显下降，供应端压力稍有缓解。在进入7月中下旬后，随着梅雨高温等影响需求的因素减弱，以及钢材供应高位回落，判断钢材供需格局未来或有所改善，届时钢材价格或有机会迎来阶段性反弹行情。

(责编：乔业琼、高雷)