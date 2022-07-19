人民网北京7月19日电 （记者杜燕飞）端稳“中国饭碗”、守好“舌尖上的安全”，加强粮食质量安全管控是重要一环。

日前，中储粮集团公司在京成立中储粮质检中心有限公司，构建“集团质检中心-区域质检中心和关键物流节点质检中心-直属库检验室”三级质检垂直管理体系，并与仓储、监审、购销、巡视巡察等业务条线相配合，形成上下贯通、层层负责的质量安全管理链条，进一步提高粮食质量安全综合管控水平，推动健全完善全流程可追溯粮食质量安全管控。

业内人士人认为，粮食质量安全是国家粮食安全和食品安全战略的重要组成部分。储备粮质量安全的好坏，直接关系到老百姓粮油食品消费能否安心、放心，影响人民群众的获得感、幸福感、安全感。2022年中央一号文件提出要“强化粮食库存动态监管”，对库存粮食数量和质量安全提出了新的更高要求。

“中储粮质检中心有限公司将强化与相关部门、企业、国内外科研机构协作，构建全链条质量管控平台和全系统质量检验智慧管理平台，利用信息化技术，将质量管控和实时检验数据相贯通，提升收购监测、扦样管理、库存质量监管、实验室信息化管理等不同工作场景数字化、智能化水平，完成集团粮食质量检验监督任务，服务中央储备粮垂直管理体系建设。”中储粮集团公司董事长邓亦武表示。

今年4月1日施行的《粮食质量安全风险监测管理暂行办法》（以下简称《办法》）明确，国家粮食和储备部门制定年度国家级监测计划，重点监测稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜籽等主要品种，以及中央政府储备粮食和中央粮食企业库存的其他粮食。《办法》要求，粮食企业加强内部质量管控，完善自检制度，强化库存粮情测控，全面落实质量安全主体责任。

“各级粮食和储备部门建立各有侧重、上下联动、有效衔接、协同配合、结果共享的监测机制，有效避免出现重复监测和监测盲区。” 国家粮食和物资储备局标准质量中心主任王耀鹏此前在新闻通气会上表示。

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