人民网北京7月19日电 （记者栗翘楚）近期，随着全国气温不断攀升，全国用电负荷和日发电量持续攀升，电网如何迎峰度夏？日前，国家发展改革委运行局局长李云卿表示，国家发展改革委将优化电网调度，多发水电减少电煤消耗，保持核电安全满发，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。

记者从中国核电获悉，入夏以来，集团多措并举切实做好机组安全生产和能源保供工作，在运25台核电机组满功率运行，每日产生的清洁能源发电量超过5.69亿度，可满足9000万户居民用电需求。

秦山核电作为浙江省电力保供专班成员单位，认真落实上级单位下达的各项电力保供工作部署，为华东电网保供和长三角经济社会稳进提质发展提供电力保障。截至7月14日，秦山核电年度已累计安全发电290亿千瓦时。

6月29日，福清核电超高压系统安全稳定控制装置正式投运，可保证在500kV线路检修时福清核电机组出力不受限，降低了线路检修期间的电量损失，保障福建电网稳定运行。截至7月14日，福清核电年度累计发电量237.9亿千瓦时。

作为清洁能源的核电，正在我国经济社会发展中发挥越来越大的作用。国家能源局发展规划司副司长董万成在二季度网上新闻发布会上表示，今年前3月，我国核电发电量同比增长6.9%，比全国发电量同比增速高3.8个百分点，同时，核电投资持续向好，计划投资额同比增长20.5%。

业内人士认为，作为低碳能源，核能具有能量密度大、基荷电力稳定、单机容量大、占地规模小、长期运行成本低、核燃料易于储备、可有效提高能源自给率等优势，在全球能源转型中发挥着越来越重要的作用，已成为未来清洁能源系统中不可缺少的重要组成部分。积极安全有序发展核电，不仅有助于解决我国能源对外依存度高等问题，还能有效助力“双碳”目标的实现。

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