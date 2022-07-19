人民网北京7月19日电 （记者乔雪峰）7月19日，人民网“大学生就业护航计划”——走进中国电科智能产业园暨中国电科夏季招聘启动会正式启动。本次启动会发布了超过2000个岗位，涵盖技术类、管理类、研发类、智能类、市场类、操作类等六大工种，工作地点覆盖全国29个省市自治区。

据了解，此次活动通过实地探访中国电子科技集团的智能科技园，目的就是为毕业生呈现真实的就业环境，为用人单位招聘搭建高效对接通道，助力毕业生“好就业”“就好业”。

中国电子科技集团有限公司党组副书记李守武发表寄语。

“我代表22万电科人，真诚欢迎各位青年朋友加盟中国电科，共同为强国兴军事业作出更大贡献。”启动会上，中国电子科技集团有限公司党组副书记李守武为即将开启人生新阶段的毕业生们送上了寄语。他指出，身处中国电科，能够和院士、首席科学家、首席专家们一起参与国家重大工程、重大项目，能够和优秀科技工作者们一起探索科技前沿，共同为科技强国建设贡献智慧和力量。

李守武还表示，中国电科重视干部人才培养，大力实施“四航”工程和“三青”计划，为青年成长成才铺设了“康庄大道”；大力弘扬“忠于使命、勇于创新、善于协同、成于务实”的企业文化，深化科技管理改革，提高青年人才薪酬福利待遇；大力开展员工持股和跟投，积极对接地方资源，为青年人才解决落户、住房，子女入学等问题，让广大职工心无旁骛干事业。

人民网党委委员、副总编辑孙海峰在启动会上表示，作为我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量，中国电科在肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生重要职责的同时，也为各类人才提供了广阔的发展空间，相信这里必将成为毕业生们不负时代、报效祖国的绚丽舞台。

活动中，打卡环节首先实地探访了中国电科原创技术的“策源地”——智能科技研究院，并由智能科技研究院院长徐珞介绍了智能院的基本情况以及夏季招聘的情况和人才政策。紧接着依次打卡了中国电子科技集团公司第十四研究所、第二十八所、重庆声光电有限公司、第十研究所、中电海康等单位，由相关负责人对本公司最新的夏季招聘资讯以及薪酬待遇和员工福利进行了介绍，并向毕业生们“传授”了职场快速成长秘笈。

中国电科首席专家付晓君介绍相关情况。

在互动访谈环节，中国电科组织人事部专务王笑非介绍了中国电科在人才选聘、培养、激励等方面的具体情况。王笑非指出，落实好中央教育工作领导小组会议部署要求和国资委关于高校毕业生就业的有关要求，今年中国电科专门增加了夏季校园招聘活动，发布了超过2000个岗位需求。

进入中国电科后会得到怎样的培养和发展呢？王笑非表示，首先，中国电科为同学们提供了诸多参与大项目、走上大舞台的机会；其次，为同学们提供了一套较为清晰的职业发展路径；第三，为同学们提供了较为完备的体系化培训，助力同学们持续不断成长进步；第四，为青年骨干成长成才提供更多的机遇。

谈到待遇福利时，王笑非表示，中国电科是一家以研究院所为骨干力量发展而来的既有事业单位又有企业的大型集团，薪酬福利体系既保留了传统事业单位稳定的优势，同时又引入了收入与个人能力、绩效表现相挂钩的企业化激励机制，各种激励方式并存，提供有竞争力的薪酬。

据了解，自今年5月人民网推出大学生就业“护航计划”以来，人民网已联合相关部委、行业协会和多家企业，开展了针对区域性、行业性及重点人群的多场就业对接活动，共同为应届毕业生和在校生提供就业、创业、安居、见习、实习、面试培训、就业指导等服务，累计汇聚就业岗位近4万个。

点击下面链接可观看直播活动回放及查询详细岗位信息：

http://m.people.cn/645/672/305614/index.html

(责编：乔业琼、高雷)