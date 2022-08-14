人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

河北抚宁抽水蓄能电站项目稳步推进

2022年08月14日08:28 | 来源：新华网
小字号

原标题：河北抚宁抽水蓄能电站项目稳步推进

　　8月13日，工人在秦皇岛市抚宁抽水蓄能电站建设工地施工。

　　近日，位于河北省秦皇岛市抚宁区的河北省重点项目抚宁抽水蓄能电站建设按照节点要求稳步推进。据介绍，该电站由上水库、下水库、输水系统和地下厂房系统组成，装机容量120万千瓦。电站建成投运后将以500千伏线路接入京津及冀北电网，承担调峰、调频、调相、储能、系统备用等多项功能。

　　新华社记者杨世尧摄

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：杨虞波罗、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技部：国家高新区和高新技术企业要成为保就业促创业主力军
　　人民网北京8月13日电 （记者赵竹青）据科技部官网微信“锐科技”消息，为推动高新区、高新技术企业在稳增长保就业、推动高质量发展中发挥更大作用，2022年8月12日，科技部在北京召开国家高新区和高新技术企业高质量发展推进会。科技部党组书记、部长王志刚要求，国家高新区和高新技术企业要积极响应国家战略需求，主动应对当前经济下行压力的严峻形势，要成为宏观经济增长的稳定器、保就业促创业的主力军。…
广西柳州：小米粉撬动大产业 “嗦”出农户美好生活
　　“去年柳州螺蛳粉全产业链销售收入达到501.6亿元，同比增长40%，直接创造了30多万个就业岗位，带动了5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫。”在广西壮族自治区柳州市政府办公室里，柳州市螺蛳粉产业发展中心主任卢世昌道出了这组令人振奋的数字。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部