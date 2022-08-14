原标题：河北抚宁抽水蓄能电站项目稳步推进

8月13日，工人在秦皇岛市抚宁抽水蓄能电站建设工地施工。

近日，位于河北省秦皇岛市抚宁区的河北省重点项目抚宁抽水蓄能电站建设按照节点要求稳步推进。据介绍，该电站由上水库、下水库、输水系统和地下厂房系统组成，装机容量120万千瓦。电站建成投运后将以500千伏线路接入京津及冀北电网，承担调峰、调频、调相、储能、系统备用等多项功能。

新华社记者杨世尧摄

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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