原标题：南玉高铁车站建设忙

在南玉高铁玉林北站工地，工人在对钢筋进行扎丝（8月12日摄）。

目前，南玉（南宁至玉林）高铁玉林北站车站主体工程建设全面启动。这座高铁站地处北流市新圩镇平安山村，合同造价10.31亿元，站房面积49975平方米。据了解，南玉高铁设计时速350公里，是南深高速铁路的重要组成部分，设南宁东站、五合、六景、横州、兴业南、贵港南、玉林北七处车站。

新华社记者 张爱林 摄

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经