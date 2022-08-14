南玉高铁车站建设忙
2022年08月14日09:14 | 来源：新华网
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原标题：南玉高铁车站建设忙
在南玉高铁玉林北站工地，工人在对钢筋进行扎丝（8月12日摄）。
目前，南玉（南宁至玉林）高铁玉林北站车站主体工程建设全面启动。这座高铁站地处北流市新圩镇平安山村，合同造价10.31亿元，站房面积49975平方米。据了解，南玉高铁设计时速350公里，是南深高速铁路的重要组成部分，设南宁东站、五合、六景、横州、兴业南、贵港南、玉林北七处车站。
新华社记者 张爱林 摄
(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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