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截至7月底，在建水利项目投资规模达1.7万亿元

投资持续发力  水网加快构建（加强网络型基础设施建设③）

本报记者  王  浩
2022年08月15日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　重大水利工程是基础设施投资的重要领域。今年以来，水利投资持续发力，国家水网建设加快推进。随着骨架不断夯实，循环更加畅通，国家水网建设的综合效益正不断显现，有力保障了生产和生活需要，为高质量发展提供了支撑。

　　

　　习近平总书记指出：“水网建设起来，会是中华民族在治水历程中又一个世纪画卷，会载入千秋史册。”中央财经委员会第十一次会议强调，加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。

　　贯通！在浙江省开化水库施工现场，导流洞近日贯通，为工程按期完成导截流打下了基础。工程将对钱塘江上游的水资源科学调度发挥重要作用。

　　封顶！近日，位于贵州省施秉县的白头旺水库大坝封顶。工程建成后，一泓碧水将为12万人饮水和1.8万亩农田灌溉提供保障。

　　今年以来，水利投资持续发力，重大水利工程建设不断刷新“进度条”，国家水网加快构建。截至7月底，新开工重大水利工程25项，在建水利项目达到3.18万个，投资规模达1.7万亿元；完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%。

　　联网补网——

　　筑牢主骨架，打通大动脉，畅通微循环

　　“构建国家水网，既要有稳梁固柱的主骨架、穿针引线的大动脉，也离不开织网联网的重要纽结，这样才能纲举目张、结实牢靠。”水利部规划计划司司长张祥伟介绍。

　　打通大动脉，夯实国家水网主骨架。

　　“喝上南水北调水，水垢少了，水质好了，熬粥做饭都香了。”千里调水，让河北省邱县新马头镇韩西固村村民马海林的生活变了样。南水北调东中线一期工程全面通水以来，累计惠及1.4亿多人。

　　南水北调工程是国家水网的主骨架和大动脉重要组成部分。近日，南水北调后续工程首个项目——引江补汉工程开工，南水北调和三峡水库两大工程牵手，中线水源将更加充沛。“水利部门继续扎实推进南水北调后续工程高质量发展，深化东线后续工程可研论证，推进西线工程规划，积极配合总体规划修编工作，不断完善‘四横三纵’格局。”张祥伟介绍。

　　打通骨干通道，完善区域输配水格局。

　　掘进机破岩而出，秦岭地下1800多米，引汉济渭秦岭输水隧洞于今年年初全线贯通，工程将引汉江水润泽关中。“因秦岭相隔，陕西南北水资源分布不均，工程设计年调水量15亿立方米，可惠及人口1400多万人。”陕西省引汉济渭工程建设有限公司总经理董鹏说。

　　青海引大济湟工程，让大通河与湟水流域相连；渝西水资源配置工程，通过输水管线和调蓄水库等，让长江水和嘉陵江水互相调剂……奔涌的大江大河和纵横的渠道管网，交织出国家水网的脉络纹路。到2025年，我国将建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米，水资源承载能力与经济社会发展适应性明显增强。

　　建设国家水网，还需在畅通微循环上下绣花功夫。

　　水利部门全力打通国家水网“最后一公里”。截至7月底，各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的2倍多；农村供水工程维修养护完成投资25.1亿元，维修养护工程6.7万处，服务农村人口1.3亿人。

　　张祥伟介绍，水利部门统筹考虑配套工程、衔接工程，有序实施省市县水网建设。预计到2025年，省级水网建设规划体系全面建立，水网工程建设取得积极进展。

　　提质增效——

　　聚焦短板弱项，提升水资源优化配置能力

　　一张互通有无的路网，让货物顺畅流通。一张横贯天际的电网，点亮万家灯火。一张国家水网，能发挥哪些效益？

　　“夏汛冬枯、北缺南丰，我国水资源时空分布极不均衡，水资源配置与经济社会发展需求不相适应。”水利部水规总院副院长李原园分析，“建设国家水网，就是聚焦短板弱项，建设完备的水利工程，提升水资源优化配置能力，有效破解影响发展的水瓶颈。”

　　“供水网”保用水安全。

　　峒河弯弯绕山流，坐落在湖南省吉首市矮寨镇的大兴寨水库工程于近期开工。工程由枢纽、供水和灌区3个部分组成，水库总库容1.13亿立方米，工程设计灌溉面积2.47万亩，多年平均灌溉水量811万立方米，将有效提升吉首市防洪能力和供水保障能力，改善农业灌溉条件。

　　水利部门打造蓄、引、调等高效协同的供水体系，为生产生活用水保驾护航，不断完善从水源地到田地头和水龙头的供水网络体系。

　　“防洪网”保江河安澜。

　　重大水利工程，为大江大河防洪添底气。黄河下游“十四五”防洪工程于7月初开工建设，工程建成后将有效改善游荡性河段河势，提高河道排洪输沙能力。安徽省长江芜湖河段整治工程于6月30日开工，工程以防洪保安为主，并兼顾岸线利用和环境保护等综合效益。

　　今年上半年，水利部门聚焦保障防洪安全，加快完善流域防洪工程体系，完成投资1313亿元；同时推进中小河流治理、病险水库除险加固、重点涝区等防洪排洪薄弱环节建设。水利部提出，到2025年，防洪突出薄弱环节得到有效解决，流域防洪工程布局进一步优化，流域防洪工程体系进一步完善。

　　“灌溉网”保粮食安全。

　　“有收无收在于水”。现有的7000多处大中型灌区，是我国粮食和重要农产品的主要产区，是国家粮食安全的重要保障。“今年将加强现有大中型灌区续建配套和改造，新增恢复和改善灌溉面积2500余万亩，优先将大中型灌区建成高标准农田。”张祥伟说。截至7月底，大中型灌区建设改造完成投资178亿元，国务院明确今年重点推进的6处新建大型灌区已开工3处，大中型灌区建设、改造项目开工455处。

　　健全机制——

　　扎实推动前期工作、拓展筹资渠道，再开工一批成熟项目

　　建设国家水网，特别是重大水利工程，可充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业多的优势。

　　据估算，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个。据统计，截至7月底，水利工程施工吸纳就业人数161万人。

　　今年要确保新开工重大水利工程30项以上，接下来怎么干？“重大水利工程前期论证较为复杂，我们提出了全面加强水利基础设施建设19项工作举措，多部门协同配合，建立调度机制，每周会商、每月调度。”张祥伟介绍。

　　拓展多元资金筹措渠道。“为了进一步扩大水利投资，水利部在积极争取加大中央财政投入力度的同时，指导地方创新工作思路，拓宽筹资渠道，从地方政府专项债券、金融资金、社会资本等方面想办法增加投入。”水利部财务司有关负责人说。

　　水利部将指导地方用好中长期贷款金融支持政策，开展水利领域不动产投资信托基金试点，积极推动水利项目政府和社会资本合作。7月新增落实水利建设投资1436亿元，其中银行贷款和社会资本落实了564亿元，是上个月的1.9倍。

　　“全面加强水利基础设施建设，对扩内需、稳投资、稳住经济基本盘具有重大意义。水利部门健全工作推进机制，加强台账管理，挂图作战，在今年已经开工的重大水利工程基础上，再开工一批纳入规划、条件成熟的项目，全力推进补链强链、建网强网，为高质量发展提供有力的水支撑。”水利部部长李国英表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月15日 10 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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